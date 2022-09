Manelyk se borra tatuaje de amistad que se hizo en Acapulco Shore; este es su nuevo diseño

Fue durante la segunda temporada cuando los integrantes de Acapulco Shore decidieron en honor de su amistad hacerse un tatuaje con forma de un alacrán con alas, al paso del tiempo algunos de ellos decidieron cubrir este diseño y cambiarlo por algo más impresionante o simplemente por que no querían recordar aquel momento.

Fernando, Tadeo, Luis Caballero “Potro”, Jawy, Karime y Manelyk fueron quienes decidieron realizarse este tatuaje; pero la mayoría de ellos ya no lo tienen y la última en borrar de su cuerpo este diseño de amistad fue Mane y lo hizo hace tan solo unas horas.

¿Por qué se quita el tatuaje de alacrán?

La polémica ex integrante de Acapulco Shore decidió terminar con su pasado y todo lo poco o mucho que la unía a su ex amigos y su ex prometido Jawy Méndez a quien conoció en el reality show antes mencionado.

Y es que lo que hace unos años parecía indestructible y aseguraban que sería una amistad que nada ni nadie podría romper, esto ya sucedió y ahora los shores que se tatuaron aquel alacrán con alas como símbolo de amistad, ya prácticamente ninguno de ellos tiene una buena relación.

Foto: Especial

Aunque no se sabe cómo fue el orden en que cada uno fue borrando o cubriendo dicho tatuaje, lo cierto es que Manelyk ya no quiere nada que le recuerde a su pasado, por lo que aprovechó su visita a un estudio de tatuajes para borrar aquel diseño tan peculiar que colocó en el empeine de su pie.

Foto: Especial

¿Qué tatuaje se pondrá en lugar del alacrán con alas?

Tal y como lo mencionamos anteriormente la ex participante de “Las Estrellas bailan en Hoy” acudió a un estudio de tatuajes en compañía de una de sus mejores amigas para hacerse un diseño de amistad.

Al mismo tiempo, Mane decidió cubrir el tatuaje que se hizo en la segunda temporada de Acapulco Shore, con una “bellota”,aunque aún no se sabe si será con una de las “Chicas super poderosas” o con la forma de la semilla.

Aunque no ha mostrado cómo es que quedó dicho diseño ni el por qué decidió cubrir el alacrán con este famoso personaje o con la forma de la semilla, seguramente le quedará increíble a “la pajarita”.

Por lo pronto, la siempre bella y polémica Manelyk ya muestra en sus redes el tatuaje de amistad que se hizo con su inseparable amiga Dafne Abrahán a quien conoce desde los años 90.

