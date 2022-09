Toñita revive su pelea con Myriam y canta “Como la Flor”| VIDEO

Una vez más la polémica llega a Toñita Salazar Zamora, pues la ex académica avivó el fuego de su eterna pelea con Myriam pues esta vez la veracruzana se burló de su compañera de generación a nivel nacional en una famosa estación de radio.

Y es que “la negra de oro” como también es conocida Toñita, hizo mofa de la forma de cantar de quien fuera la gran ganadora de la primera generación de La Academia, reality show del que ambas fueron participantes.

¿Qué sucedió?

Toñita acudió a una entrevista al programa “Yordi en Exa”, ahí la ex académica habló de cómo fue su paso por La Academia y fue inevitable que no hablara de su pelea con Myriam, con quien no se puede ver ni en pintura.

Es tan grave la pelea que tienen que incluso la regiomontana ya actuó ante instancias legales, sin embargo,Toñita sigue burlándose de su excompañera y es que “la negra de oro” imitó a quien fuera la madrina de “La Academia 2022” cuando ésta cantó de una forma muy peculiar el tema “Como la Flor”.

Fue así como Toñita aprovechó el espació e imitó a Myriam cuando interpretó el éxito que hiciera famoso Selena, como era de esperarse los comentarios se hicieron presentes asegurando que la ganadora de la primera generación se iba a “retorcer del coraje” cuando viera esta interpretación.

Foto: Captura de pantalla

Por otra parte, otros usuarios de Tiktok aseguraron que les gustó más la versión de Toñita y es que cabe recordar que durante la participación de Myriam en “La Academia 2022” luego de interpretar el tema antes mencionado fue duramente criticada e incluso algunos pidieron que se le “callara por siete años más” haciendo alusión al veto que tuvo por parte de TV Azteca.

SIGUE LEYENDO:

Tras confirmar ruptura con Karol Sevilla, Emilio Osorio tendría romance con guapa conductora de VLA, ¿quién es?

Paty Navidad lo hace una vez más, asegura no se va a vacunar contra peligroso virus

Belinda aclara que no tiene novio y que le encanta el anime

Grupo Firme: ¿Quieres revivir el concierto que ofrecieron en el zócalo de la CDMX? Aquí te decimos donde verlo

Fernando del Solar: trasciende fuerte traición de su viuda, esto se sabe

bmz