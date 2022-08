La Academia: Así fue la vez que Myriam y Toñita cantaron, ahora se odian

Este fin de semana se llevó a cabo la final de la 13ª generación de La Academia en la que Cesia, representante de Honduras se coronó como la gran ganadora de esta temporada, y aunque no presentó mayor problemas con sus compañeros más que los normales de la convivencia diaria, hoy recordaremos a su madrina Myriam Montemayor Cruz quien tiene una fuerte pelea con su ex compañera Antonia Salazar Zamora, ambas de la primera generación.

Y es que es bien conocido que ambas no solo han hecho declaraciones una de la otra sino que incluso hasta parece ser que hay demandas de por medio entre las ex alumnas de La Academia, pero no siempre fue así, incluso llegaron a cantar juntas.

Myriam y Toñita en La Academia

Fue en el año 2000 cuando inició La Academia y entre sus primeros alumnos estaban Myriam y Toñita quienes en uno de los conciertos sorprendieron al cantar juntas pues sus voces sonaban increíbles.

El tema que interpretaron las entonces alumnas fue “Amiga Mía” de Yuri, interpretación que dejó excelentes críticas y seguidores del reality show aseguran que la de Veracruz hizo un gran trabajo pues su interpretación fue magistral.

Y es que en los comentarios de la publicación en Youtube, seguidores de La Academia, aseguran que la primera generación de este reality show ha sido la mejor cuna de talentos que han salido del programa.

¿Por qué se pelearon Myriam y Toñita?

Actualmente Myriam y Toñita no se pueden ni ver y han hecho una serie de declaraciones desafortunadas una en contra de la otra y es que todo se desató luego que la regiomontana acusara a sus excompañeros Víctor García y Raúl Sandoval de misoginia.

Ante estos ataques, Toñita habló y se refirió a Myriam como una mujer berrinchuda e indisciplinada, incluso aseguró que también es celosa a tal grado de encerrar a una de sus ex parejas para evitar que éste hablara con otras mujeres.

¿No quieren a Myriam?

Pese a que se reconoce el gran talento de Toñita en aquella interpretación de “Amiga Mía” en el 2002, cabe señalar que seguidores del reality show musical no tienen la misma aceptación por la regiomontana Myriam a quien en redes sociales y en su reciente participación en La Academia 2022 la han criticado severamente.

Y es que algunos usuarios de redes sociales se han cuestionado el talento de Myriam pues aseguran que “no canta, que grita y se ahoga” otros más piden que la “callen” 7 años más, pues cabe recordar que la primera ganadora de La Academia estuvo vetada por esta cantidad de tiempo debido a algunos comentarios que hizo

SIGUE LEYENDO:

Cesia es la ganadora de La Academia, estas fueron sus 5 mejores presentaciones

Triunfo de Cesia en "La Academia 20 años" desata memes

Cesia es la ganadora de "La Academia 20 años" y un millón de pesos

La Academia 20 años: Cesia llama "loca" a Lola Cortés tras la primera parte de la final | VIDEO

bmz