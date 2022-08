Cesia es la ganadora de "La Academia 20 años" y un millón de pesos

La final de “La Academia 20 años” lleno de intensidad el escenario y llevó a los alumnos al límite con sus presentaciones, pero fue uno de ellos quien conquistó al público y los jueces a lo largo de diez semanas con su talento sobre el escenario, por lo que Cesia se coronó triunfadora.

Este domingo 14 de agosto se celebró la final del reality show en la que Ana Bárbara, Natalia Jiménez, La Sonora Dinamita y Grupo Cañaveral de Humberto Pabón deleitaron al público y los alumnos con algunos de sus éxitos, todo antes de que se anunciara al ganador de un millón de pesos.

Cecia gana "La Academia 20 años". Foto: Especial

Rubí y Nelson obtuvieron el quinto y cuarto lugares respectivamente, mientras que el tercer lugar fue para Mar quien se lleva 30 mil pesos y el segundo fue para Andrés y junto al primer lugar firmarán con Sony Music un contrato para lanzar sus primeros sencillos.

Emir Pabón anunció que los alumnos Andrés, Nelson y Eduardo -que fue el último eliminado de “La Academia”- se integrarán a la gira de Grupo Cañaveral y Sonora Dinamita con la que recorrerán países de América Latina y Estados Unidos.

Ganadores en “La Academia”

“La Academia” celebró 20 años y como parte de ello la final se dividió en dos fases, la primera se llevó a cabo el sábado con una dinámica en la que los participantes dieron todo de sí sobre el escenario junto a exalumnos para llevarse uno de los premios sorpresa.

Cesia obtuvo el premio de 50 mil pesos tras triunfar con su dueto junto a la exacadémica Erika Alcocer, mientras que el segundo fue para Nelson quien fue elegido por los jueces Lolita Cortés, Ana Bárbara, Horacio Villalobos y Arturo López Gavito como el alumno más destacado y se llevó un automóvil.

Rubí Ibarra recibió el apoyo de los jueces por su esfuerzo durante la competencia, aunque puntualizaron en que aún no posee el nivel que tiene el resto de los participantes sobre el escenario. “Eres inocente de todo lo que ha pasado tu has sido consciente y has sido trabajadora, no sentimos soberbia”, señaló Arturo López Gavito.

