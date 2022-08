No solo Cesia, estos famosos hablaron de la actitud de Lola Cortés en La Academia

En las últimas horas, Cesia, una alumna de La Academia, generó polémica luego de unos comentarios que hizo en torno a Lolita Cortés. Las declaraciones de la participante se dieron a conocer después del concierto del sábado y según algunos internautas la hondureña insultó a la jueza del programa.

Los comentarios se dieron cuando los alumnos de La Academia estaban dentro de la cocina de la casa hablando sobre cómo les había ido en el concierto de la primera parte de la final del programa. En la charla, la hondureña hace un comentario polémico, ya que algunos internautas aseguran que insultó a la jueza, mientras que otros refieren que dijo "que cool ella", pero que debido a su acento se confunde la oración.

Después de esta controvertida frase, Cesia dijo “está loca”. En seguida Rubí le respondió: “No digas eso”. Sin embargo, la hondureña le reitera que Lolita está loca y que el mundo no es para los cuerdos, palabras en las que todos concordaron.

Poco después Cesia aclaró que dijo “cool” y no la otra palabra que se refiere a una grosería. No obstante, el comentario ocasionó polémica en redes sociales y diversos internautas debatieron sobre la palabra que dijo la participante.

Otros artistas que han criticado a Lola Cortés

El influencer Paco de Miguel, quien tuvo una breve participación en La Academia, fue uno de los famosos que arremetió en contra de la actitud por parte de la jueza; esto luego de que durante su segmento en el programa, Lolita ignoró una broma y aseguró que no le interesaba.

A través de redes sociales, Paco de Miguel escribió: "El error fue mío por prestarme para ese tipo de circos".

Por su parte, Paola Gomez, actriz de "Mentiras: el musical" también se lanzó en contra de Lola Cortés, luego de que la jueza -quien también participó en el musical- expresara que por culpa de las artistas como ella se piensa que "la gente de comedia musical no sabe hacer nada".

Al respecto Gomez escribió en Twitter: Lo más triste es que diga esa cantidad de mentiras, cuando lo único que ha recibido de mi parte es cariño y compañerismo. ¿Cuántas veces te salvé en en escena en Mentiras @lolacortesreal? Eso claramente ya se te olvidó… pero a mi no se me olvida lo mal que trataste a mi sobrina en Toc Toc, una actriz que apenas empezaba. Me da mucha tristeza que hayas hablado así de mi y mis amigas. Tú sabes que no es verdad".

Paola Gomez habló sobre la actitud de Lola Cortés. Foto: captura de pantalla

Finalmente, José Manuel López Velarde, autor y director de teatro mexicano se pronunció en contra de la actitud de la jueza de La Academia. A través de sus redes sociales dijo: "Lola Cortés me fascinaba en el primer musical que vi, Que Plantón. Después no tanto y después sin mi aprobación entró a Mentiras, era amable, pero imposible de dirigir y estuvo mucho más tiempo del que debía, ya no podía cantar y a mí me parecía que solo se le estaba exponiendo".

José Manuel López Velarde arremetió contra Lolita. Foto: captura de pantalla

Puntualizó que el trabajo de Cortés esta en decadencia y ahora vive de exponerse. "Yo no iba a decir nada porque en general tengo la filosofía de no alimentar al bully y ella ya más que 'la reina de los musicales', es la reina de los bullyes, la caricatura que se inventó se la tragó".

