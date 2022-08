Erasmo Catarino critica a "La Academia" y revela por qué "plantó" a Rubí

El cantante guerrerense y ganador de la cuarta generación de La Academia, Erasmo Catarino, no se presentó en la Gran Final para participar junto a Rubí, a pesar de que estaba confirmado desde un par de días atrás, dejando su sitio vacante, mismo que fue ocupado por el maestro Menny Carrasco.

En la Gran Final de La Academia 20 años, ocurrió un problema que el propio Yahir tuvo que explicar (no en su totalidad), cuando se divulgó la ausencia del famoso "Conde de Xalpatlahuac", quien extrañamente no acudió a presentarse con la potosina Rubí, siendo que ya estaba confirmado.

La cosa quedó ahí y Rubí salió a cantar con el maestro Menny Carrasco, el tema "La pareja ideal", éxito que encumbró a Marco Antonio Solis "El Buki" y a la cantante Marisela, recibiendo muy buenas críticas por parte de los jueces.

Este hecho detonó que durante el programa y al final del mismo, se comenzará a especular sobre la razón de la ausencia de Erasmo, siendo tendencia en redes sociales hasta el día de hoy, previo al concierto final de La Academia.

El propio Erasmo salió al quite y a través de un video publicado en las redes sociales del medio Revista Cultura Pop, explicó cuáles fueron las razones por las que no acudió a cantar al foro de La Academia junto a Rubí.

El cantante explicó que por cuestiones laborales le informó a la producción que no iba a ser posible acudir a ensayar el tema que finalmente cantó Rubí en el concierto, y que por esa razón no había acudido al foro.

Erasmo continuó diciendo que por su apretada agenda no había tenido la posibilidad de acudir y se le hacia una falta de respeto para Rubí entrar directamente a cantar sin haber ensayado previamente, sin embargo, Erasmo ofreció una opción, mandó dos canciones que ya tenía montadas y con las que sentía que podría ayudar a Rubí, mientras ella ensayaba en la casa, Erasmo podría seguirla en el concierto sin problema.

“Me dicen el jueves: ‘Pues no va a ser el tema que traen para el dueto’. Les digo: ‘No puede ser si no cantamos uno de esos dos temas. Yo no puedo ir porque estoy ocupado. Yo volaría inmediatamente de donde anduviera para poder llegar nada más el sábado, exactamente rayando, para poder estar sabiendo que Rubí ya se aprendió el tema’”