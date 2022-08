“La Academia”: Horacio Villalobos no se arrepiente de llamar “perdedora” a Rubí

“La Academia 20 años” llegó a su fin este domingo 14 de agosto y con ello algunos jueces rompieron el silencio sobre sus momentos más polémicos, como el de Horacio Villalobos por una de las críticas a Rubí en la que la llamó “perdedora” y por la que le llovieron insultos en redes sociales.

Rubí Ibarra, que saltó la fama en redes sociales por la invitación masiva a su fiesta de XV años, ha sido una de las concursante que más controversia a generado en el reality show debido a su desempeño en el escenario por el que ha recibido comentarios negativos de los jueces.

Entre éstos los del conductor de “Venga la Alegría” que durante uno de los conciertos la llamó “perdedora” y puso como ejemplo a famosos personajes de la televisión en México como el Chapulín Colorado o Cantinflas, lo que logró enfurecer al público.

“Lo que siempre he pensado es que sólo reconociendo nuestros verdaderos talentos y con un esfuerzo bien dirigido se puede llegar a una meta. Gracias. Esto aplica no únicamente en el mundo del espectáculo. Es determinante en cualquier área de trabajo. Yo siempre estaré a favor del rigor y la disciplina que te lleven a algo importante”, dijo Villalobos en un extenso mensaje en redes sociales con el que se disculpó con Rubí.

Horacio Villalobos no se arrepiente

Durante la final de “La Academia” el juez fue cuestionado sobre el escándalo que generó su crítica a Rubí y dijo no estar arrepentido de llamarla “perdedora”, aunque indicó que no usó las palabras correctas para hacerlo y eso fue lo que enfureció a los internautas.

“Disculparse es un acto de nobleza”, dijo el presentador quien en su disculpa ante el público se refería a que en México al público le gusta “simpatizar con el más débil” haciendo referencia al talento de Rubí sobre el escenario.

Rubí estuvo a punto de abandonar "La Academia". Foto: Instagram @iamrubiig

Tras la crítica Rubí externó su deseo de abandonar la competencia, pues aseguró que desde el primer concierto ha recibido críticas negativas de los jueces, sobre todo de Lolita Cortés quien ha tenido fuertes enfrentamientos con el director, Alexander Acha.

“Yo la neta ya no puedo, nunca me había sentido así en mi vida. Una cosa es que te digan una crítica de canto y otra cosa es que te digan que eres una perdedora, que México vota por los perdedores, ¿eso en qué te beneficia? Ya basta, me harte, ya no”, dijo.

