Karime se despide de Acapulco Shore: 5 fotos que muestran toda la belleza de la influencer

Ocho años participando en 10 temporadas de Acapulco Shore han sido suficientes para Karime, quien aseguró que se retira del reality show que le dio fama, no sin antes haber disfrutado al máximo sus últimas vacaciones en Puerto Vallarta como parte de la nueva entrega.

“Cierro este ciclo, me retiro de ‘Aca Shore’, pero por la puerta grande y agradecida con MTV. Me despedí como se debe, fue la mejor etapa de mi vida. Mi apellido es Shore y esperen esta gran despedida… Nada de que odio la empresa y me voy enojada, no, yo los amo”, contó.