Sasha Sokol fue "demasiado ruda" con Yordi Rosado: Ana María Alvarado defiende al conductor

La reacción de Sasha Sokol en contra de Yordi Rosado por su entrevista con Luis de Llano ha causado diferentes reacciones entre los periodistas de espectáculos, pues mientras algunos criticaron al productor, otros han salido en su defensa como es el caso de Ana María Alvarado, quien consideró que la ex integrante de Timbiriche fue "demasiado ruda" con sus comentarios hacia el también conductor de televisión, que recientemente habló sobre la polémica.

Después de que Yordi hablara con Adela Micha sobre la polémica entrevista con el productor de Televisa, la cantante indicó que le faltó empatía, pues no pensó en ella ni en las víctimas. A partir de ese momento, muchos han salido a su defensa, incluida la conductora de "Sale el Sol", quien dio su opinión sobre lo que pasó en el momento de que el conductor conversó con De Llano, pues destacó que tal vez no estaba consiente de la edad que tenía en ese momento Sasha, así como la relación de poder con la que presuntamente la engañó y sometió.

“No analizó la situación (...), un señor que debe cuidar y proteger a un menor y no abusar de ella, porque además era su jefe, hay doble abuso (…) pero yo creo que en ese momento no tenía en mente todo eso porque no había detonado esta situación”, destacó la periodista de espectáculos en su programa de YouTube "El precio de la fama", en el que hizo otros comentarios al respecto.

Ana María Alvarado defiende a Yordi Rosado de Sasha Sokol

Como reportera, resaltó que no se pueden hacer juicios mientras se está en una entrevista. “No sé si ella nunca ha hecho entrevistas (…) cuando te dan respuestas tampoco a veces te llega rápido a la mente: ‘Oh, que mal, no, no, no'", destacó Ana María, quien después de leer la serie de Tweets que colocó la intérprete de "Japi" y "Rueda mi mente", manifestó que había sido “muy extrema” al acusar a que a Yordi de sólo buscar las visitas y la monetización.

Aunque destacó que la situación que vivió con Sasha Sokol con Luis de Llano es muy delicada, tratando de no minimizar los delitos de los que fue víctima la también actriz, pidió compresión para el ex productor e integrante de "Otro Rollo", ya que “ella lo sufrió, pero Yordi no”. “Creo está ya demasiado ruda con sus mensajes, no todo el mundo piensa todo el tiempo lo que nosotros pensamos (…) creo que puede ser más humilde para explicarle a Yordi porque le dolió esa entrevista”, concluyó.

Sasha Sokol tenía 14 años y Luis de Llano 39 cuando comenzaron una "relación" Foto: Especial

Hay que recordar que esta situación se desató después de que Yordi Rosado entrevistara a Luis de Llano y este hablara de su romance con Sasha Sokol, cuando ella era menor de edad. A pesar de que por muchos años se supo de su noviazgo, la ex Timbiriche rompió el silencio y reflexionó lo que había vivido en ese momento, ya que aseguró que fue víctima de abuso por parte del productor, pues inició una relación cuando ella sólo tenía 14 años de edad y él ya rodeaba los 40 años.

Ante esto, la actriz y cantante, de 52 años, demandó a De Llano por daño moral, acusaciones de las que se ha defendido el artista, de ahora 77 años, quien ha indicado que no son verdad. Mientras el proceso legal continúa, ambos se han alejado de la vida pública, y sólo han hecho algunas apariciones en redes sociales, como recientemente lo hizo Sasha Sokol cuando se reunió con sus compañeros de Timbiriche.

