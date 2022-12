Sasha Sokol arremete contra Yordi Rosado por justificar entrevista con Luis de Llano: "No pensaste en mí"

En la última emisión de “La Entrevista”, Yordi Rosado fue cuestionado por Adela Micha sobre el polémico programa con Luis de Luis de Llano en el que el productor reveló haber sostenido una relación con Sasha Sokol cuando la cantante apenas tenía 14 años de edad y el exproductor de “Otro Rollo” aseguró que “le faltó experiencia” para abordar un tema tan delicado, sin embargo, la exTimbiriche no se quedó callada y se lanzó contra el querido presentador.

“El tema de Luis (de Llano Macedo) fue mucho más delicado. Creo que yo traté el tema muy ligero, muy superficial. Me faltó experiencia en un tema que era extremadamente importante” fueron las palabras con las que Yordi Rosado se refirió a la polémica entrevista con el exproductor de “Timbiriche”, quien terminó envuelto en problemas legales tras haber sido acusado por Sasha Sokol de abuso sexual.

Sasha Sokol procedió legalmente contra Luis de Llano. Foto: sashasokolova

Tras las palabras de Yordi Rosado, Sasha Sokol aprovechó sus redes sociales y a través de Twitter le mandó un fuerte mensaje en el que lo acusó de no haber tenido ni un poco de empatía con ella, además, aseguró que dejó que Luis de Llano hablara del tema pensando única y exclusivamente en tener altos niveles de audiencia.

“Yordi, no te faltó experiencia, te faltó empatía. Por supuesto que no tienes culpa de lo que tus invitados te cuentan; pero tienes la responsabilidad de tu respuesta ante lo que escuchas. ¿Qué pensará un posible abusador al ver tu entrevista del 6 de marzo y sobretodo, ¿qué pensarán otras víctimas del abuso? Pensarán que gana la impunidad, porque en este país un señor puede sentarse en un programa exitoso, hablar como si nada sobre una relación ilícita y el entrevistador le responde “¿ah, solo anduvieron seis meses? ¿Y estuvieron muy enamorados?

Mientras hacían esas preguntas pensabas en el rating que tendría tu programa, no pensaste en mí, ni en mí a los 14, ni en mí hoy. La empatía se tiene o no se tiene. Tú no la tuviste”, fue el mensaje que escribió Sasha Sokol en Twitter.

Hasta el momento, Yordi Rosado no ha emitido una respuesta ante las palabras de Sasha Sokol, sin embargo, en la entrevista que tuvo con Adela Micha lamentó que a partir de su programa se originara todo este escándalo y aseguró que en sus programas nunca busca exhibir a sus invitados para tener mayor audiencia.

“Profesionalmente sí nos afectó, porque mucha gente dijo ‘están en boca que todos’ pero yo no quiero estar en boca de todos porque hay dos personas lastimadas, hay dos personas con situaciones complicadas, todo a pesar del rating, no, y yo como soy menos, pero aprendí, yo lo último que busco es que la pasen mal”, aseguró Yordi Rosado.

SIGUE LEYENDO:

Roberto Palazuelos vs Yordi: así fue la pelea que tuvieron en un programa en vivo

Adal Ramones: los peores escándalos en los que ha estado el conductor

VIDEO: Yordi Rosado besa a Dwayne Johnson "La Roca" durante entrevista