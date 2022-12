Yordi Rosado habla sobre sus polémicas entrevistas a Luis de Llano y Roberto Palazuelos: “Me siento mal”

A lo largo de toda su carrera, Yordi Rosado ha logrado posicionarse como uno de los conductores más queridos de toda la televisión mexicana, sin embargo, desde su incursión a YouTube con su programa de entrevistas se ha visto envuelto en distintas polémicas originadas por las confesiones de sus invitados, quienes incluso, han tenido problemas con la ley y a propósito de ello, el también conductor finalmente rompió el silencio y reconoció que sentirse mal por estos hechos.

Estas declaraciones de Yordi Rosado fueron vertidas en la última entrega de “La entrevista”, en la cual, tuvo como invitada a Adela Micha, quien a media charla decidió cambiar los roles y fue ella quien comenzó a cuestionar al exproductor de “Otro Rollo” y una de las preguntas más polémicas que le hizo fue referente a la entrevista a Roberto Palazuelos, la cual, le valió ser despojado a su candidatura a la gubernatura del estado de Quintana Roo pues confesó haber estado involucrado en una balacera en la que hubo muertos.

Al respecto, Yordi Rosado señaló que dicha anécdota fue contaba mucho antes de que “El Diamante Negro” manifestara sus intenciones políticas, además, señaló que se siente tranquilo pues él no incitó al también empresario a contar dicha anécdota, aunque reconoció sentirse mal por los problemas que tuvo su invitado.

Yordi Rosado señaló que las cosas están bien entre él y Roberto Palazuelos. Foto: IG: yordirosadooficial

“Yo digo ‘¡en la torre!’ no era mi intención, cuando me entero que lo bajan de la candidatura me da mucha pena, pero yo digo ‘él lo dijo’, o sea, yo no hice nada malo. No tenía idea que iba a ser candidato quizás ni él. Me siento mal porque nunca me gusta que un invitado mío tenga un problema por algo que dice aquí”, señaló Yordi Rosado.

Cabe mencionar que, Yordi Rosado también mencionó que tras este escándalo tuvo la oportunidad de hablar personalmente con Roberto Palazuelos y aunque no dio detalles de lo ocurrido, aseguró que no terminaron mal pues no hubo ningún tipo de reclamo del empresario y actor.

Yordi Rosado se sincera sobre la entrevista con Luis de Llano

La entrevista más polémica de Yordi Rosado es la que le hizo al famoso productor Luis de Llano Macedo, quien confesó haber sostenido una relación con Sasha Sokol cuando la cantante era todavía menor de edad y tras sus palabras la exTimbiriche acusó al también escritor de haberla abusado sexualmente, por lo que interpuso una demanda formal y se originó todo un escándalo de grandes magnitudes.

Yordi Rosado reocnoció que tomó a la ligera las confesiones de Luis de Llano. Foto: Especial

Tras el escándalo, Yordi Rosado también recibió distintas críticas y fue ante Adela Micha cuando reconoció que debió haber sido más cuidadoso al hablar del tema, no obstante, señaló que dicho error fue cometido por su falta de experiencia.

“El tema de Luis fue mucho más delicado. Creo que yo traté el tema muy ligero, muy superficial. Me faltó experiencia en un tema que era extremadamente importante”, señaló Yordi Rosado, aunque no señaló en qué términos quedó con Luis de Llano.

Para finalizar, Yordi Rosado señaló que las polémicas generadas a raíz de sus entrevistas también han generado fuertes problemas para algunos de los miembros de su equipo de producción, sin embargo, se han mantenido unidos para seguir generando contenido.

