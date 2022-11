Yordi Rosado escupe y se asquea al probar patitas, mollejas y pescuezos de pollo

Yordi Rosado sorprendió a los televidentes al dar a conocer que no le gustan las patitas, mollejas y pescuezos de pollo, pues al probarlos terminó escupiéndolos, esto durante uno de sus programas. El conocido conductor de televisión no pudo soportar algunos de los sabores, texturas y olores de estos productos, así que obtuvo algunas críticas de los espectadores quienes lo juzgaron por no consumir alimentos de este tipo, que son típicos para muchas personas en México debido a su accesibilidad.

Este lunes, se emitió el más reciente programa de "De noche todo pasa con Yordi Rosado" por Unicable, en el que estuvieron como invitados, Vadhir Derbez y Ferka Quiroz, -quien actualmente ha dado mucho de que hablar debido a que Christian Estrada le quitó a su hijo-. Además de tener la típica conversación en donde hablan de diferentes temas, esta vez hicieron una dinámica en la que tuvieron que probar diferentes platillos callejeros.

Yordi Rosado escupe patitas, mollejas y pescuezos de pollo

Los invitados se sentaron en una mesa junto a Yordi y sus colaboradores Sofía Escobosa y José Manuel Lechuga, esto para degustar algunos de los platillos que iban desde chitos, charales, patas, pescuezos y mollejas de pollo; sin embargo, muy pocos fueron del agrado o pudieron ser probados por parte de las celebridades, sobre todo del conductor, quien confesó que nunca había comido este tipo de alimentos, a pesar de ser muy conocidos por muchos mexicanos.

Los invitados tampoco quisieron probar los platillos IG @denocheconyordi

Mientras Sofía y José Manuel se mostraban dispuestos a probar la mayoría de los platillos que se les servían, los invitados Vadhir y Ferka parecían un poco más incómodos, sin embargo, el que llamó la atención de los televidentes fue el conductor, quien a pesar de intentar comer algunos de los productos, se los sacó de la boca porque le dieron asco, algo que no gustó a la mayoría del público, pues para muchos es una comida que sabe bien y que consumen constantemente debido a que es económica.

Lo primero que se atrevió a probar fueron las patitas, no obstante el presentador comenzó a toser por el olor que emitieron, y se atrevió a saborearla un poco, pero no le gustó, así que pasó a degustar otros platillos, entre ellos el pescuezo de pollo rostizado, del cual no tragó, debido a que se sacó de la boca el pequeño pedazo que había mordido. Poco después, llegaron las mollejas, las cuales ninguno de las celebridades ni los conductores se atrevieron a comer.

Fue así como una vez más Yordi Rosado genera polémica entre sus espectadores, pues constantemente llama la atención por sus comentarios, así como por los invitados que incluye en sus programas, pues se les ha acusado de presentar una "falsa humildad", ya que tiene algún privilegio, pero durante la conversación hablan de las dificultades que han tenido a lo largo de su vida, que resultan ser banales para algunos de las personas que ven su contenido.

Yordi Rosado escupió la comida Foto: Especial

