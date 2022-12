Sale el Sol: Estos son los cambios que se aproximan en el matutino de Imagen Televisión

No es un secreto que cuando inicia un nuevo año, se realizan ajustes en muchas televisoras de México, sobre todo en los matutinos populares para hacer ciertos ajustes en el formato o en el elenco, como ha pasado en "Venga la Alegría" y recientemente en "Hoy", aunque también se anunciaron cambios importantes para el programa "Sale el Sol", pese a que hace un par de meses hubo un cambio en su plantilla principal.

Y es que a través del canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante que reveló que le informaron acerca de los movimientos que se está planeando la producción del matutino de Imagen Televisión, pero detalló que no puede dar a conocer todo como quisiera, y que el periodista de espectáculos no ha aceptado la propuesta que le hicieron llegar.

¿Recortan presupuesto?

Y es que el tema surgió debido a que el presentador de "Pájaros en el Alambre" comentó que su canal de YouTube cambiaría de horario para 2023, por lo que su compañera Jessica Gil Porras le cuestionó sobre ese cambio inesperado.

Infante respondió que aún no podía adelantar las cosas; "Todavía tengo que hablar con mis jefes. Yo no me mando solo, pero va a haber cambios en el formato de 'Sale el Sol', y me están requiriendo que esté de 9:00 a 10:45".

Luego de la propuesta que le hizo la producción de "Sale el Sol", el compañero de Joanna Vega-Biestro indicó que iba a revisarlo no sin antes hablar con su jefe y evaluar dicha propuesta, además de hablar con su equipo de trabajo y saber lo que opinan; "tenemos que verlo", dijo el conductor.

Cabe destacar que él no fue el único que recibió la propuesta de quedarse en el famoso matutino que se transmite por el canal 3.1, ya que Ana María Alvarado reveló que solo se presentará una vez a la semana en el programa de Maxine Woodside, y su propuesta es estar de 9:00 a 12:00.

Cambios en el elenco de Sale el Sol

Tras la salida de Andrés Tovar en junio, se hicieron varios cambios en el matutino. Pese a que se comentó que la conductora Paulina Mercado dejaría el programa, solo se dio la salida de Carlos Quirarte y Carlos Arenas. Asimismo, cabe destacar que la escenografía del programa ha sido totalmente modificada.

