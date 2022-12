Juan Soler olvida a Maky y confirma noviazgo con su compañera de Sale el Sol: "Estamos saliendo"

Juan Soler dio a conocer que le está dando una nueva oportunidad al amor con su compañera de Sale el Sol, Paulina Mercado. Durante el programa en vivo de este 6 de diciembre, el actor tomó un momento de la sección de espectáculos para confirmar que está comenzando una relación con la presentadora de televisión, con la que lleva poco más de un año al frente del matutino de Imagen TV. Como era de espesarse la noticia impresionó a sus seguidores, quienes aseguran que por fin olvidó a su ex esposa Maky Moguilevsky.

La mañana de este martes, la revista Tv Notas publicó una entrevista en la que una fuente aseguró que desde hace algunas semanas los conductores de Sale el Sol están en una relación; asimismo reveló unas fotos en los que se les ve de compras en un centro comercial de Santa Fe. Al respecto, ambos le hicieron frente a esta información y durante el programa en vivo, admitieron que han iniciado un noviazgo, por lo que se mostraron muy felices.

Juan Soler confirma noviazgo con Paulina Mercado

A pesar de que confirmaron que están saliendo, aclararon que no llevan mucho tiempo, pues según la publicación hace más de un mes y medio que comenzaron su romance, el cual era un secreto a voces. Juan Soler indicó, visiblemente nervioso, que "sí hay algo", pues decidieron darse una oportunidad, lo que reiteró Paulina Mercado, quien señaló que eran grandes amigos y así fue como inició todo.

"Teníamos una relación muy linda, y de pronto yo estaba sola, él estaba solo. Empezamos a coincidir, empezamos a platicar y dijimos 'Ok, ¿a qué hora sales por el pan?'", dijo la conductora para darle un poco de diversión a este momento, que fue inesperado para ambas estrellas de Imagen TV. De esta forma, dejaron en claro que no estaban una relación cuando empezaron a tener sentimientos el uno por el otro, ya que en la revista se deja entre ver que Juan todavía estaba con María José Barbaglia.

En tanto, destacaron que no han tenido una cita formal, ya que todas sus salidas son con los miembros del equipo de Sale el Sol, no obstante, Soler ha estado en la casa de Mercado. Asimismo, explicaron que hasta el día de hoy no se han dado un "beso", pues se están llevando las cosas con calma. "Todavía no hay un primer beso, estoy esperando, es el galán de la telenovela que se tardó", aseguró Pau, como le dicen de cariño, a sus compañeros Ana María Alvarado, Álex Kaffie, Joanna Vega-Biestro y Gustavo Adolfo Infante.

Paulina Mercado es la nueva pareja de Juan Soler IG @paulinamercado007

Sin embargo, sus hijos, tanto los del actor como el de la conductora, ya saben que están en una relación. "Ya mis hijos saben que nos vamos a dar la oportunidad desde luego", dijo Paulina Mercado, quien tiene dos adolescentes, mientras que Juan Soler tuvo Mía y Azul, a quienes procreó con la actriz Maky, así como Valentina fruto de una relación pasada. "Lo importante es que estemos tranquilo, estemos bien. Nuestro hijos ya saben y a ver qué pasa", resaltó la presentadora del matutino.

Juna y Maky Soler se casaron el 20 de diciembre de 2003 en una ceremonia privada en Acapulco, Guerrero. La pareja tuvo dos hijas Mía y Azul, por las que dejó su carrera como actriz la celebridad, quien decidió dedicarse a ser madre, no obstante, tras 15 años de relación, se separaron y hace algunos días se anunció que oficialmente están divorciados. A pesar de estar distanciados, constantemente siguen mostrándose cariños en diferentes entrevistas, sin embargo, prefieren continuar alejados.

