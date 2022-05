"Es una estupidez": Juan Soler dice que no se volverá a casar tras su separación de Maki

El actor Juan Soler reflexionó sobre las relaciones de pareja y lo que aprendió tras su separación de Maki Moguilevsky, madre de dos de sus hijas.

A pesar de que recientemente decidió revelar la identidad de su novia actual, el argentino confesó que pase lo que pase siempre sentirá un gran cariño por la también actriz.

“Es una mujer a quien respeto, a quien quiero mucho, pero se cerró una etapa, no es falta de amor, amo profundamente a Maki, pero desde otra tribuna, ya no estoy en eso, tengo una nueva relación, María José, con la que me llevo muy bien”, explicó Soler en entrevista para el programa Hoy.

Sin embargo, el artista de 56 años fue tajante al escuchar la palabra matrimonio y sin dudarlo subrayó que no piensa volver a contraer nupcias por lo que le resta de vida.

“¡No hombre!, jamás me vuelvo a casar, ¡jamás!, porque es una estupidez, es un invento arcaico, una animalada tremenda que bueno, hay que hacerlo porque estamos inducidos por medios, el apellido y ya está, pero ahora ya aprendí la lección”, manifestó.

Finalmente, Juan Soler fue cuestionado por la posibilidad de reanudar su relación sentimental con Maki, por lo que aprovechó el momento para aclarar que ese romance es cosa del pasado, informó Agencia México.

“Con Maki la relación que tenemos es justamente porque hubo mucho amor, mucho, mucho amor, y se transforma, no podemos seguir juntos porque ya no está eso que nos unía, pero tenemos un par de hijas que hay que respetar, pero básicamente respetarnos nosotros”, explicó.

