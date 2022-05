Geraldine Bazán se sincera; por primera vez habla sobre su presunto noviazgo con Alejandro Nones

Geraldine Bazán charló con la prensa a su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México luego de ser captada junto a Alejandro Nones durante su asistencia al Festival de Cine de Cannes y su paseo en la Torre Eiffel de París.

Ante las preguntas de los reporteros sobre la confirmación de su romance con Alejandro Nones tras publicar estas imágenes, la actriz mexicana negó tajantemente esta información.

“¿Por qué ponen palabras en mi boca que nadie dice?, las historias se las hacen ustedes. La verdadera historia es que no pasa nada, ustedes saben que prefiero no hablar de mi vida personal, porque no pasa nada, que crean historias y así, pero ya”, dijo Bazán.

Después de que una periodista le hiciera hincapié en su negativa de no decir nada sobre esta posible relación sentimental, Geraldine inmediatamente dijo:

“El punto es que decidí desde hace mucho tiempo no dar detalles de mi vida personal, y creo que la verdad, difícilmente, pero ahí van, ahí van respetando”.

Sin embargo, al escuchar que no habla de esta parte de su vida justamente porque Alejandro Nones se lo prohíbe, la artista aseguró: “A ver… las mujeres somos las que ponemos las reglas”.

Finalmente, Geraldine Bazán prefirió cambiar de tema y contó que, tras sufrir el robo de un paquete, fue gracias a su equipo que pudo lucir bella durante su estancia en Cannes, informó Agencia México.

“Mi estilista me manda la ropa, los vestidos que iba a usar el día que me iba, entonces voy a checar por dónde viene y me cancela el viaje (el conductor de la plataforma), me intenté comunicar y nada, hasta que dije ‘si de algo sirven las redes sociales, ojalá sirvan para algo bueno’, cuando yo ya estaba en el aeropuerto lista para irme, mis estilistas hicieron magia para que en ese momento hacerme cosas nuevas, que son lo que ustedes vieron”, remató.

