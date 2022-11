"Sale el Sol" se viste de luto: Joanna Vega-Biestro sufre lamentable pérdida

El programa "Sale el Sol" se viste de luto, debido a la muerte de Luz María Biestro, mamá de la conductora Joanna Vega-Biestro. En las redes sociales de Imagen Televisión y en las del matutino, se confirmó la información, por lo que sus compañeros y amigos, así como algunos fanáticos han tomado sus redes sociales para mandarle sus condolencias en este momento difícil; en tanto la presentadora y periodista ha mostrado algunos mensajes en su cuenta de Instagram, en donde se despide de su familiar.

La cuenta de la televisora en donde colabora Joanna informó por medio de sus redes sociales oficiales, como Instagram y Twitter, que el martes 15 de noviembre la madre de la presentadora perdió la vida a los 72 años de edad. "Todos los que formamos parte de Grupo Imagen, lamentamos el fallecimiento de la señora Luz María Biestro de Vega, madre de nuestra compañera y amiga,@vegabiestro. Descanse en paz", colocó en un breve mensaje.

En tanto, el programa "Sale el Sol" también envió sus condolencias a la miembro de su equipo, quien se encarga de la sección de espectáculo. "¡Descanse en Paz Luz María Biestro De Vega! Mujer admirable y de gran corazón, siempre la recordaremos con mucho cariño. Todo nuestro amor y un abrazo enorme a nuestra compañera Joanna Vega-Biestro y familia".

Joanna Vega-Biestro se despide de su mamá

Por su parte, Joanna tomó su cuenta de Instagram, en donde tiene 286 mil seguidores, para colocar un emotivo mensaje dedicado a la señora Luz María, de quien aún no se revelan las causas de muerte. En una historia colocó una imagen en la que se puede ver a su progenitora y a ella, así como el escrito: “Vuela muy alto, mamita, gracias por tu vida”; con esto la periodista de espectáculos se despidió de su familiar, quien la ha apoyado durante su carrera.

Posteriormente, volvió a compartir una imagen en la que le dedicó unas sensibles palabras que conmovieron a sus millones de admiradores: “¡Gracias mamá! Porque me diste la vida y me entregaste tu amor. Porque velaste mis sueños y moldeaste mi corazón. Porque escuchaste mis dudas y tu consejo me hizo mejor. Porque hoy lucho y trabajo y tu nombre me da valor. ¡Gracias mamá, por tu amor”.

Joanna Vega-Biestro se despide de su mamá Foto: Captura de Pantalla

Joanna Vega-Biestro no ha tenido un buen año, pues hace algunos meses protagonizó una intensa pelea con el periodista Gustavo Adolfo Infante, a quien acusó en vivo de amenazar con correrla. A pesar de que tuvo el apoyo del público y de diferentes miembros del espectáculo, quienes pedían que el titular del programa "De primera mano" saliera del aire, todo se resolvió cuando el conductor pidió disculpas tanto a ella como Ana María Alvarado, sin embargo, algunos televidentes afirman que aún se puede ver su mala relación entre todos los miembros de la sección "Pájaros en el Alambre".

Ahora, se suma la muerte de su madre, de la que aún no se saben las causas, debido a que era una persona que se mantuvo alejada del mundo del espectáculo. En tanto, se espera que la periodista próximamente de los detalles del fallecimiento de su mamá, cuando regrese a la emisión matutina de Imagen TV, pues por el momento no se ha presentado debido a la lamentable pérdida que la aqueja en estos tiempos.

SIGUE LEYENDO:

Exhiben FOTO de Joanna Vega-Biestro sin maquillaje y la conductora explota