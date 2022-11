Aleida Núñez presume sus curvas en mini falda con abertura

Aleida Núñez ha demostrado que siempre luce cautivadora, pues durante las promociones de su nuevo proyecto ha mostrado looks reveladores con el que presume su figura y da cátedra de estilo. La actriz y cantante recientemente robó miradas al destacar sus curvas con una mini falda con abertura durante su aparición en un programa matutino al que acudió junto al elenco de "Grandiosas, el musical", su próximo trabajo en los escenarios.

La actriz, de 41 años, se encuentra muy emocionada por regresar a los auditorios con "Grandiosas, el musical", en donde compartirá créditos con Laura Flores y Patricia Manterola, por esa razón ha acudido a darle promoción junto a otros miembros del cast a diferentes emisiones. Por esta razón, la celebridad de televisión también ha aprovechado para mostrar su cautivador estilo, pues hay que destacar que a la artista le gusta usar prendas que la hagan lucir al máximo su silueta tan admirada por sus fanáticos.

Aleida Núñez presume sus curvas

La mañana de este miércoles, Aleida asistió al programa "Sale el Sol", en donde dio algunos detalles de su próximo trabajo en carteleras. De igual forma, se lució con un atuendo en el que mostró su trabajada figura, la cual ha logrado gracias a sus intensas rutinas de ejercicio, que muestra en sus redes sociales como Instagram en las que sube algunos videos y eleva la temperatura de las plataformas digitales.

Aleida Núñez se luce con su look IG @saleelsoltv

La también modelo decidió usar un conjunto negro con lentejuelas de top de manga larga, que le permitió lucir su trabajado abdomen, así como una mini falda con una abertura en uno de los costados. La pieza era sensual y cautivadora ya que con ella dejaba al descubierto que tiene una de las figuras más estilizadas del medio artístico, sin embargo, para darle más formalidad Núñez complementó la prenda con unas medias del mismo color que el atuendo.

Fue la cuanta oficial del programa el que compartió un par de fotos en la que Aleida Núñez aparece con sus compañeras Laura Flores, Maya Karunna y Kenny, vocalista de la banda de rock "Kenny y los Eléctricos", quien también participa en este musical. Las artistas derrocharon estilo, belleza y por su puesto talento, al mostrarse muy emocionadas por arrancar con este proyecto al que le han puesto mucho esfuerzo y pasión.

"GranDiosas el musical está por estrenarse y @laurafloresmx @kenny_amor @mayakarunna y @aleidanunez vinieron a #SaleElSol y platicarnos de este gran show", colocó en la descripción de la fotografía la cuenta oficial del matutino de Imagen Televisión, en el que también está el periodista Álex Kaffie y el actor Juan Soler, como conductor.

Aleida se presentó con sus compañeras de "Grandiosas, le musical" IG @saleelsoltv

Este proyecto se suma a los trabajos que ha hecho a lo largo de 20 años de carrera, pues hay que recordar que Aleida inició a principios de los años 2000, participando en telenovelas como "Entre el amor y el odio", "Las vías del amor", "La fea más bella" y recientemente en "Corazón Guerrero", así como en programas "Vida TV" y "Viva la mañana", en los que mostró su talento como conductora.

