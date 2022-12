Karime asegura que ella y “Potro” sí tuvieron una relación pero él siempre la negó

El pasado martes 13 de diciembre dio por terminada la décima temporada de Acapulco Shore y con ella Karime Pindter se despidió del proyecto y aunque muchos creen que podría regresar a una edición más, “La matrioshka” dejó claro que esta sería su última edición, eso sí compartió con sus seguidores que seguirá trabajando de la mano con MTV y Paramount +.

Debido a la despedida de Karime del proyecto que la lanzó a la fama, ha platicado de algunas anécdotas que ha vivido a lo largo de todo este tiempo siendo parte de Acapulco Shore, en donde conoció y se enamoró de Luis Caballero, mejor conocido solamente como “Potro” y recientemente “La Matrioshka” reveló que sí llegaron a tener una relación.

Fue durante el último programa de “Acapulco Shock” en donde una vez más Karime habló de “Potro” de quien actualmente se encuentra distanciada, y aunque ahora no se dirijan la palabra, hace unos años vivieron grandes experiencias juntos, incluso, por primera vez deja claro que sí tuvieron una relación.

Aunque Karime reveló que su relación no fue algo formal, tanto ella como él estuvieron muy enamorados e incluso “la matrioshka” reveló que Potro la fue a buscar varias veces a su casa en la madrugada y una vez hasta un gato le llevó.

“Potro me hacía, yo le aguantaba y aparte me negaba, que se acuerde cuando me iba a tocar en las madrugadas a mi casa y no le abría, hasta un día un gato me llevó”, dijo Karime