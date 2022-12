VIDEO | Karime Pindter revela si le dolió romper amistad con su “comadre” Manelyk González

Karime Pindter de 29 años y Manelyk González de 33 años formaban una de las mancuernas más queridas del reality show “Acapulco Shore”, por varias temporadas las “comadres” vivieron aventuras, ligaron con los nuevos inquilinos, pasearon en los antros y se prometieron una amistad eterna, misma que ya no existe.

Ahora cada una siguió su camino por separado, Mane es una de las celebridades que forman parte del programa matutino “Las estrellas bailan en hoy”, mientras que Karime continúa como una de las participantes de la emisión en donde se conocieron, pero de la relación tan cercana que tenían ahora ya no hay nada, pues hubo una serie de acciones por las que decidieron separarse.

Manelyk fue la que reveló que puso punto final a su amistad con Karime pues le parecía falsa, además que la estrella decidió apoyar a su expareja (Jawy) cuando terminaron, también externó que se dio cuenta que le dijo varias mentiras y que no era del todo sincera.

Ahora Karime Pindter se ha consolidado como una de las grandes figuras del entretenimiento y es quien responde a los cuestionamientos que le hicieron en una entrevista sobre si le afectó o no alejarse de Mane, la modelo con el estilo que le caracteriza puntualizó en que no es la primera vez que atravesaban por algo similar, pero que ahora simplemente soltó.

“Pues es que no me dolió porque dije: ¡tanta insolencia!, ya habían pasado mil veces que me hace la misma entonces fue como ‘hay otra vez’, yo antes decía ‘bueno no importa”, no ya y ahora la verdad me la super pelan”, comentó la influencer y empresaria.