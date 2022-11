Manelyk revela que Jawy quiso entrar a Exatlón: “en los dos lo mandaron a la chin%#%#%”

Recientemente, Luis Caballero mejor conocido como “Potro” estrenó un nuevo proyecto el cual promete ser todo un éxito se trata de un podcast en donde su estilo irreverente no puede faltar éste se llama “El Potrero” en donde en cada episodio tiene a un invitado diferente, en esta ocasión estuvo su amiga Manelyk a quien conoció desde la primera temporada de Acapulco Shore en donde ambos saltaron a la fama.

A lo largo del podcast, Manelyk y Potro hablaron sobre cómo han sido muy criticados por participar en el reality show “La Casa de los Famosos”, críticas que han salido de la boca de sus excompaeros de Acapulco Shore, Jawy y Karime, quienes antes eran sus amigos y ahora no pueden ni ver en pintura.

Y es que Potro reveló que estos dos personajes han demeritado su participación en dicho reality show llamándolo “La casa de los chismosos” cuando tanto Jawy como Karime intentaron entrar a este proyecto pero ninguno de los dos fue aceptado a pesar de “llegar con los alzones abajo”, esto según Luis Caballero.

Jawy Méndez no fue aceptado en Exatlón

Ante las declaraciones de Potro sobre Jawy y Karime quienes eran sus grandes amigos en Acapulco Shore sobre su presunto acercamiento a la producción de “La Casa de los Famosos”, Manelyk habló sobre quien fuera su exnovio y exprometido.

Y es que, “La pajarita” reveló que Jawy Méndez no solo pidió que lo metieran a “La Casa de los famosos”, sino que también hizo casting para pertenecer a Exatlón México, exitoso reality show deportivo de TV Azteca.

Pese al gran esfuerzo de Jawy por pertenecer a la familia de Exatlón México, Manelyk reveló que su exnovio tuvo una respuesta negativa por parte de la producción en las ocasiones que intentó entrar al proyecto.

“No solo en ‘La Casa de los Famosos’, también en Exatlón y en los dos lo mandaron a la chingada…” comentó Manelyk

Mira sus declaraciones a partir del minuto 31:37

Luego de decir que a su exprometido no lo aceptaron en estos realities shows, Manelyk asegura no saber las razones por las que las producciones de estos programas decidieron no contar con la participación del también llamado “Casanova”.

Por otra parte Mane reveló que aquel icónico momento en el que Jawy le tiró flores desde un helicóptero mientras ella estaba en “La Casa de los Famosos” a pesar que ambos ya habían terminado y todo había quedado claro entre ellos, éste quería una nueva oportunidad con “La pajarita”.

Sin embargo, detrás del detalle del helicóptero, Mane reveló que mientras a ella le enviaba rosas él ya tenía una nueva relación amorosa, lo que le provocó enojo.

bmz