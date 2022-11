Querida conductora de Hoy se le va con todo a Pati Chapoy y otros conductores de Ventaneando, esto dijo

Si hablamos de periodismo de espectáculos es inevitable pensar en personalidades como Pati Chapoy, Daniel Bisogno, “Pepillo” Origel y Martha Figueroa quienes a lo largo de varias décadas han estado al frente de los programas de la farándula más importantes en nuestro país, y aunque por un tiempo tres de ellos trabajaron juntos las cosas no terminaron del todo bien.

Y es que, para nadie es un secreto que la relación entre los periodistas antes mencionados no es nada buena y así lo confirmó Martha Figueroa quien estuvo como invitada junto con “Pepillo” Origel en un programa de Yordi Rosado.

En dicho programa Yordi cuestionó en esta ocasión a los periodistas y la pregunta esperada llegó: “Cada uno de ustedes a quién no soportan, en su trabajo, que han trabajado con ellos, no de ustedes”, preguntó Rosado a sus invitados.

Foto: TV Azteca

Ante el cuestionamiento de Yordi Rosado a Figueroa y Origel, éste último aseguró que sí tenía a alguien a quien no soporta, sin embargo, dijo no querer revelar el nombre de ésta, caso contrario a la colaboradora de Hoy quien reveló a tres personas a quienes considera como “insoportables”.

Ante la negativa de “Pepillo” de no revelar el nombre de aquella persona con la que no le es grato trabajar, Martha Figueroa nombró a tres excompañeros a quienes considera como insoportables.

Ante la respuesta de la colaboradora del Programa Hoy, Yordi Rosado pidió a ésa ahondar en su respuesta y explicar el porqué no los tolera, y Figueroa recordó los malos tratos que vivó en su paso por TV Azteca.

“Son insoportables los dos y me trataban feo. La gente que no me trata bonito no me gusta, ¿así no era el juego? ¿Me repiten la pregunta?”, dijo Figueroa