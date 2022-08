"Pepillo" Origel es sometido a cirugía de emergencia; este es su estado de salud

La tarde de este jueves 18 de agosto Juan José "Pepillo" Origel causó gran conmoción entre sus seguidores en redes sociales y fans, quienes se mostraron preocupados ante la noticia de que fue hospitalizado y sometido a una cirugía de emergencia.

El conductor de "Con Permiso" compartió una fotografía en su cuenta de Instagram en la que se le puede ver en la cama de un hospital y con un semblante cansado, resultado de la cirugía que tuvo debido a una hernia y de la que ya se recupera favorablemente.

Las muestras de cariño no se hicieron esperar tras la noticia y además de sus seguidores algunos famosos expresaron su apoyo entre ellos Maribel Guardia, Raúl “El Negro” Araiza, Mariana Torres, Victoria Ruffo, Lucía Méndez, Héctor Sandarti y María del Sol.

"Pepillo" Origel es sometido a cirugía de emergencia. Foto: Instagram @juanjoseorigel

Esta no es la primera vez que el exconductor de “Ventaneando” es hospitalizado en su natal León, Guanajuato, pues en agosto de 2021 también suspendió por algunas semanas su trabajo para realizarse una operación por el mismo motivo. Al igual que ahora, todo salió bien y se recuperó apoyado de su familia.

En aquel momento su compañera de cámara, la conductora Martha Figueroa, detalló que “Pepillo” ya presentaba dolor en la parte baja del abdomen que lo llevó a realizarse estudios médicos con los que determinaron que necesitaría una intervención quirúrgica de emergencia.

"Pepillo" Origel anuncia su retiro

Recientemente el periodista de espectáculos anunció que este 2022 se va a retirar pues, siguiendo los pasos de Vicente Fernández, no desea que el público lo recuerde por "lucir viejo" ante las cámaras. Además, aseguró que todo en la farándula ha cambiado y existe mucha "hipocresía".

En entrevista para la revista TVNotas, Origel aseguró que su retiro será total y se alejará por completo de los reflectores. Detalló que viajará por un tiempo a España y luego de ello volverá a Guanajuato para estar cerca de su familia quienes, dijo, son los únicos que se le han dado su apoyo incondicional.

“El medio ya no es como antes, ahora hay mucha hipocresía en el ambiente y me harté por eso; ahora ya no hay amistad, no hay cariño, la gente ha cambiado mucho. Antes decían que yo era ‘el amigo de las estrellas’, pero si ahora le hablo a 10, es mucho”, dijo.

Juan José Origel anuncia su retiro. Foto: Instagram @juanjoseorigel

