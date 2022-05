Laura Zapata exhibe a "Pepillo" Origel tras polémico mensaje sobre su abuelita Eva Mange | VIDEO

Después de que el periodista Juan José Origel emitiera un desafortunado comentario sobre doña Eva Mange, abuelita de Thalía y Laura Zapata, tuvo que retractarse por la fuerte presión social que recibió, además de la evidente molestia de la villana más famosa de las telenovelas mexicanas.

Durante un encuentro con medios de comunicación, donde habló de la salud de su abuelita, exhibió la disculpa que le ofreció el comunicador a través de un mensaje de texto así como la respuesta que ella le respondió:

"Siento mucho haber hecho este comentario. Te pido de todo corazón una disculpa. Perdón querida, piensas que estuve mal", fue el mensaje que "Pepillo" le mandó a la actriz.

Laura Zapata le respondió: "Por supuesto que hiciste mal. Cada quien tiene la vida que Dios dice. Yo podría pedirle a Dios de corazón que te recoja, pues según mi percepción la vida que llevas no es una vida sana. ¿Qué pensarías de esto?"

La villana dijo que lo enfrentó de la misma forma en la que él se refirió porque "a veces las personas somos muy ligeras de boca y no pensamos en si herimos o no herimos. Tengo 17 meses queriéndole salvar la vida a mi hijo para que venga alguien a decir 'ya no es vida' y calificar, pues nadie puede calificar. Él nunca ha ido a visitar a mi abuela, nunca le ha llevado flores. nunca ha pagado un médico, para poder abrir abrir la boca y decir lo que opina de si se la lleva o no se la lleva", mencionó.

¿Qué fue lo que dijo "Pepillo" Origel sobre Eva Mange?

Por desgracia doña Eva Mange, quien tiene 104 años de edad, tuvo que ser hospitalizada de emergencia a consecuencia de una severa anemia, la cual le ha provocado algunos problemas en su cuerpo. Esto lo informó Laura Zapata y le pidió a sus seguidores que se unieran en oración para ayudar a su abuelita.

Sin embargo, "Pepillo" Origel lanzó un comentario bastante desatinado: "Con todo el cariño, que Dios la reciba! Esta ya no es vida para mi querida Doña Eva a quien tanto cariño le he tenido".

Como era de esperarse, las personas se le fueron encima al periodista al considerarlo imprudente, desconsiderado, insensible y hasta grosero. También Zapata se manifestó con un contundente comentario: "La verdad es incomprensible tu comentario, quién eres tú para decidir si es vida o no es vida la que tiene mi abuelita".

