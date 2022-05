La señorita Laura no es como la pintan: Revela depresión, inseguridades y trastornos alimenticios en LCDLF2

Laura Bozzo, la conductora más polémica de la televisión es una de las inquilinas más importantes dentro del programa "La casa de los famosos 2", pues tal como se esperó dio de qué hablar desde el primer momento en que puso un pie en el inmueble vigilado las 24 horas del día.

A pesar de que ella pidió salir desde el principio del reality show, por sentirse fuera de lugar, en la primera semana de eliminación terminó arrepintiéndose y agarrándose del chongo con Niurka, con quien ha tenido algunos roces. A pesar de que el resto de los integrantes ha generado lo propio, ella ha cobrado fuerza con su fuerte personalidad a pesar de ser de las mayores.

Como era de esperarse, la "Señorita Laura" ha participado en todas las dinámicas del programa; una de éstas es "La curva de la vida" donde los participantes se "desnudan" frente a las cámaras para que el público televidente conozcan detalles de su vida.

Laura Bozzo revela los problemas ha sufrido

Frente al conductor Héctor Sandarti, la peruana comentó que desde pequeña se enfrentó a varios obstáculos como que sus padres deseaban un varón, además de que cuando era niña sufrió de bullying, algo que la marcó para siempre, pues fue lo la llevó a estudiar leyes y convertirse en la vocera de los desprotegidos y maltratados, en especial a las mujeres.

Un dato que no muchos saben es que vivió el infierno de la anorexia tras la pérdida de dos seres importantes en su vida: su novio, que era 35 años mayor, y abuelo. Esto propicio que dejara de comer de manera drástica.

Pero las cosas no terminaron ahí, pues Laura Bozzo afirmó que le cayó en coma después de que le cortaron el intestino en el alumbramiento de su primer hija. "Todo era lleno de pus, todo era lleno de tubos por todos lados y ahí me vi cuando me estaban operando la última vez; hay un desplazamiento de mi alma, porque yo era como que miraba mi cuerpo... escuché una misión y regresé", reveló.

Cuando ejercía el cargo de Viceministra de Cultura en Perú, Laura se acercó al alcohol teniendo depresión y aunque han pasado muchos años de ese acontecimiento, mencionó que es una persona con una tendencia a la depresión muy fuerte. A pesar de eso siguió adelante hasta sacar su show, uno de los más importantes en su país y algunos más de Latinoamérica.

