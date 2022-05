Thalía impacta con coqueto bikini rojo | FOTO

Canciones como "Piel Morena", "Amor a la mexicana" y "No me acuerdo" son algunas de las muchas que mantienen a Thalía dentro del gusto de los mexicanos y aunque ya no hace música como antes, es querida por las telenovelas que interpretó, empezando por "Quinceañera", donde compartió créditos con Nailea Norvind y Adela Noriega.

Por suerte para todos sus seguidores se mantiene activa a través de sus redes sociales donde comparte sus pensamientos, así como videos y fotografías de su vida personal y profesional.

Cabe destacar que Ariadna Thalía Sodi Miranda, nombre completo de la famosa mexicana tiene 50 años, pero tal parece que al igual que Maribel Guardia encontró la fuente de la eterna juventud, pues aunque sí se le notan algunos rasgos propios de la edad, luce jovial; no tiene nada qué envidiarle a las veinteañeras.

Thalía celebra el Sol

La cantante originaria de la Ciudad de México y nominada a los premios Grammy Latino y los Billboard Latin Awards celebró de una manera especial al astro rey, pues como es bien sabido, su luz y calor alegra los corazones y no hay duda de que el suyo así estuvo.

A través de su cuenta de Instagram la protagonista de "Marimar", "María Mercedes" y "María la del Barrio" publicó una instantánea donde se le ve sonriente y en bikini rojo pasión, prenda que la hizo ver como toda una diosa. Dentro de los comentarios hasta se manifestó su esposo, el empresario Tommy Mottola con unos emojis de flamas.

Thalía sólo se limitó a poner "Sunday fun day. Finalmente salió el sol", mientras que sus seguidores le escribieron elogios de todo tipo: "Perfectly beautiful", "Linda a eterna Maria do bairro", "Qué le pasó a Marimar que está aún más bella y joven???", fueron algunos de ellos, quienes notaron su jovialidad.

