Julio Iglesias manoseó y besó a Thalía en Siempre en Domingo; así fue el incómodo momento: VIDEO

Thalía es una de las cantantes y actrices más queridas y reconocidas de México, su talento y belleza la llevaron a robarse el corazón de más de uno a lo largo de su trayectoria en la pantalla chica y los escenarios del mundo. Lo que pocos saben o recuerdan fue cuando enamoró a Julio Iglesias, uno de los cantantes más importantes en España.

Julio tenía una fama de romántico y por su facilidad para enamorar a cualquier mujer que quisiera. Lo que pocos esperaban era que lo hiciera con Thalía, ya que en una ocasión terminaría por darle un beso que desató el furor de sus seguidores.

En esta ocasión vamos a recordar ese momento en el que el intérprete de “De niña a mujer” el daría un beso frente a las cámaras a una de las reinas de la televisión mexicana. El acto se presentó en 1996 cuando fueron a promocionar la colaboración que había hecho. Después de la presentación sellarían el momento con un beso.

El beso

Previo a presentarse en “Siempre en Domingo” con el tema “Me faltas tu”. El conductor habló con el cantante ibérico quien llenó de elogios a Thalía y de paso confirmó que se enamoró de ella. “Yo me enamoré de esa cría (…) Cuando conozco yo a Thalía me doy cuenta no solo es una cría con un encanto de verdad bellísimo, sino que era una chiquilla muy generosa”.

Posteriormente el conductor le dijo que mejor se lo dijera en persona. La cantante de “Amor a la Mexicana”, salió con un vestido blanco para llenar el escenario con su belleza. Después de saludar a los presentes en el plató. Cuando la tuvo de frente aseguró que ellos tenían algo que ver, pero la madre siempre estaba en medio, por lo que era un gusto poder trabajar con ella.

Después de cantar el tema que estaban promocionando, los cantantes terminaron bastante pegaditos, al punto que Julio no podría contenerse y le dio un beso en la boca a Thalía. La mexicana muerta de pena decidió reír y abrazar al español que la acogió entre sus brazos para poner punto final a la bonita presentación.

Durante toda la presentación se puede ver como Julio la "acosa" al mantenerla cerca de él, agarrarla de la cintura, abrazarla. Inclusive después del beso, se puede ver como ella está apenada y el cantante la mantiene cerca, se postras detrás de ella para abrazarla con las dos manos mientras canta e intenta disimular que se encuentra incómoda.

