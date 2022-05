Thalía presume lo bien que bailaba como Marimar en sus 20 | VIDEO

Thalía es una de las celebridades mexicanas más importantes que hay en la actualidad, pues con su talento en la música y en la actuación ha destacado a nivel internacional. Sin embargo, su éxito no sería lo mismo sin sus primeras apariciones en telenovelas, una de las más importantes: "Marimar", la cual protagonizó cuando tenía 20 años.

Es por esto que hace unos días, la cantante de "No me acuerdo" publicó en su cuenta de Instagram un video recordando este melodrama de 1994, en donde no sólo presumió su belleza y escultural cuerpo, sino que también mostró sus mejores pasos de baile, con lo que demostró que era una artista completa.

Thalía baila tema de "Marimar"

"¡Costeñita soy por siempre! Este es un #TRetro muy especial para mi, una telenovela que lo cambió todo. ¿Qué fue lo que más te gustó de #Marimar?", escribió en la descripción de la publicación, en las que compartió un pequeño clip del intro del melodrama en el que compartía créditos con Eduardo Capetillo.

Las reacciones no se hicieron esperar, pues esta es una de las telenovelas más representativas de la carrera de Thalía. Comentarios como "Amo Marimar" y "Adoro esa novela", se pueden leer en el post en donde los seguidores también hablaron de sus escenas favoritas del melodrama. Gracias al furor que causó el video, la actriz y cantante consiguió más 700 mil "likes".

"Marimar" era una historia basada en "La venganza" de 1977, estelarizada por Thalía y Eduardo Capetillo, quienes compartieron créditos con Chantal Andere, como la villana, Amairani, Indra Zuno, Toño Infante y Marcelo Buquet, por mencionar a algunos integrantes del elenco.

La popularidad de Thalía era tal que en los años 90, protagonizó la Trilogía de las Marías, en donde la cantante de "Amor a la mexicana" interpretó a una joven de nombre María. En 1992, encarnó a "María Mercedes", dos años después "Marimar" y la serie concluyó con "María, la del barrio". Con estas producciones, la popularidad de la actriz creció, no sólo en México, sino en otros países del mundo.

