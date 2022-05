¿Es igualita a Laura Zapata? Thalía sube FOTOS en traje y el parecido con su hermana es impresionante

Para nadie es un secreto que la relación entre Laura Zapata y Thalía no es la mejor y aunque se mantienen en tregua por el amor a su abuela Eva Mange; sin embargo, cuando ésta parta, podría disolverse para siempre la relación que hay entre las dos.

La relación entre las actrices tuvo un breve momento de felicidad, pues estuvieron distanciadas desde que eran menores de edad a razón de que Zapata fue alejada de la familia por el padre de Thalía, Ernesto Sodi Pallares, pues no congeniaba con ella. Por ello es que terminó viviendo con su abuelita.

"Mi abuela ha sido mi mamá. A los tres años, mi mamá contrajo nupcias y me dejó con mi abuela porque mi padrastro no me quería", reveló en entrevista para el programa Suelta la Sopa.

A pesar de ello, las hermanas se siguieron viendo e incluso trabajaron juntas; sin embargo, una serie de polémicas se presentaron en sus vidas que propiciaron que se fueran alejando cada vez más: el secuestro de Laura Zapata y Ernestina Sodi en el año 2002, la muerte de su madre Yolanda en el 2011, cuyos restos se llevó Thalía a Nueva York.

¿Thalía cada vez se parece más a Laura Zapata?

Como ya se mencionó con antelación, las hermanas se mantienen en una tregua que parece ir viento en popa y más porque su comunicación no es tan constante debido a la distancia y a que ambas se encuentran trabajando.

Sin embargo, llamó la atención un hecho que los internautas no pasaron desapercibido: cada día más Thalía se parece a Laura. Aunque esto no es extraño, aunque sean medias hermanas, llama mucho la atención por todos los disgustos que las han llevado a estar en el ojo del huracán.

El parecido lo encontraron en las últimas fotografías que Thalía se hizo y publicó en su cuenta de Instagram bajo el título "Boss lady":

Ahora sí que como reza el dicho, "lo que no has de poder ver... en tu 'espejo' lo has de tener". A pesar de esto ambas son y seguirán siendo dos mujeres hermosas y con gran talento, mismo que las han llevado a estar en lo más alto de la fama y claro, en el corazón del público.

