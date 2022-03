Laura Zapata dice que su secuestro 'fue un regalo de Dios' y revela fuerte secreto familiar | VIDEO

Laura Zapata es una de las villanas más icónicas de las telenovelas mexicanas. Su peculiar forma de actuar le ha hecho ganarse un lugar privilegiado entre los personajes más malévolos de los melodramas. Aunque su carrera también incluye danza, teatro y cine, es en la televisión el lugar en el que ha brillado con su carrera.

"Yo trabajo desde muy chica, soy bailarina egresada de Bellas Artes y soy actriz egresada del Instituto Andrés Soler, sigo tomando mis clases de canto. Soy una persona que me preparo constantemente".

Laura es hermana de otra súper estrella de las telenovelas: Thalía, quien con su trilogía de las Marías se consolidó como la 'reina de las telenovelas'. Incluso las hermanas compartieron escena en la telenovela 'María Mercedes', en la que una jovencita Thalía, se enfrentaba a la ira de 'Malvina', la villana interpretada por su hermana.

Es sabido que las hermanas Sodi nunca han tenido la mejor relación con Laura Zapata. No solo porque son medias hermanas, sino porque crecieron en un ambiente de competencia propiciada por su mamá Yolanda Miranda, como la misma actriz lo narró en entrevista con Inés Moreno para su canal de YouTube.

Uno de los episodios más oscuros en la vida de la familia Sodi, fue el secuestro de Ernestina y Laura Zapata cuando las hermanas iban saliendo de una obra de teatro. La banda de secuestradores las subió a una camioneta y las llevó a una locación desconocida con el fin de pedir un rescate millonario por las dos mujeres.

Integrantes de la banda 'Los Tiras' raptaron a las hermanas de Thalía el 22 de septiembre de 2002. Laura Zapata estuvo 10 días cautiva, pues supuestamente la habrían liberado para recolectar el rescate de 5 millones de pesos que los captores pedían. Ernestina Sodi no corrió con la misma suerte y se quedó en la casa de seguridad de los secuestradores, aunque 5 días después también fue liberada.

La pesadilla no terminó ahí, pues Ernestina Sodi escribió un libro llamado 'Líbranos del Mal' para hablar del rapto junto a su hermana y acusó a Laura Zapata de haber sido la autora intelectual del secuestro, lo que causó una ruptura definitiva entre las hermanas, que a la fecha no se han vuelto a dirigir la palabra.

Laura Zapata declaró que nadie, ni su hermana Thalía pagó por su rescate.

"Por mí no pagaron ni un centavo. Ni Thalía ni nadie. Me prohibieron hacer una obra de teatro porque Thalía no quería que se hiciera nada público".