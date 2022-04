Amenazan con agredir a Laura Zapata y llega con escoltas a Music Battles México

La semana pasada se presentó un altercado entre Angélica Vargas, una participante de Music Battles México y los jueces Majo Aguilar, "El Bebeto", "La Chicuela" y Laura Zapata, quien fue la más dura en sus críticas hacia la joven.

En ese momento, Zapata aseguró que amigos y fans de la concursante le habían estado mandando mensajes atacándola, asimismo, dijo que crearon cuentas falsas para atacarla.

Laura Zapata ha tenido desencuentros con algunos participantes. | FOTO: Especial

Fue así que este sábado, la jueza llegó escoltada por un grupo de motociclistas por las amenazas que dijo haber recibido luego del intercambio de críticas y comentarios con Angélica Vargas por su actitud y malentendidos en el programa.

El grupo de bikers fue por Zapata hasta su hogar, la escoltó durante todo el trayecto y finalmente, acompañó a la cantante hasta su silla de jueza.

No obstante, Laura aclaró que no llegó acompañada por gusto, sino por una cuestión de seguridad: "Debido a los señalamientos que hice la semana pasada a la participante Angélica Vargas, he recibido amenazas y mucho hate en redes sociales y lo dije en el programa pasado, le recomendé a esta joven que calmara a sus seguidores" puntualizó la jueza.

Un grupo de motociclistas escoltó a Laura Zapata a Music Battles México. | FOTO: Especial

Por otro lado, al momento de emitir su opinión sobre la participación de Angélica, Laura Zapata dijo: "No tengo consejo ni comentario para ti" concluyó la actriz quien se mostró aún molesta por lo sucedido con la participante el fin de semana pasado.

¿Qué sucedió en Music Battles México?

Luego de lo sucedido la semana pasada en Music Battles México con la participante Angélica Vargas, el escenario se volvió a encender por el derecho de réplica que solicitó la cantante tras las acusaciones por parte de la jueza, Laura Zapata.

Por su parte Majo Aguilar aseguró que fue una falta de respeto no acatar las reglas del concurso y la producción al pedir que se le cambiara la canción: "decir que le pediste opinión a alguien más que es mejor, porque dijiste 'los mejores mariachis' es un poco soberbio y eso sí lo tienes que checar, la verdad" dijo la cantante, además de que externó su molestia luego de que Angélica asegurara que ya está definido el ganador.

