Laura Zapata "pone en su lugar" a cantante en Music Battles México: "No venimos por tu admiración"

Music Battles México es el programa de TV Azteca que busca a la próxima estrella del regional mexicano y han habido participantes sumamente talentosos, pero también conflictos entre ellos y los jueces.

En esta ocasión, hubo un altercado entre Laura Zapata y Angélica Vargas, la participante que interpretó "Guadalajara" de Vicente Fernández. La juez se enfrentó también con su mamá, quien defendió a su hija de Zapata.

Laura Zapata es una de las jueces más duras en Music Battles México. / FOTO: Twitter @LAURAZAPATAM

Todo inició cuando Zapata dijo: "Hay equipos que ponen piedras en los caminos para sus propios artistas y se los llevan al hoyo" refiriéndose a la madre de la participante, quien posteriormente explicó lo que había sucedido con su hija tras un problema que tuvo con otra compañera.

La situación que hizo enojar a la actriz fue que Angélica pidiera que se modificara la canción que interpretaría, ya que la original estaba acelerada y ella pidió que se acelerara más: "mis palabras exactas fueron 'un poco más alegrita' eso se le pidió al maestro Romano" dijo la participante.

Y puntualizó que sí le hicieron caso sin embargo, la hicieron mucho más rápida que le fue imposible cantarla en los ensayos, pidió referencias con mariachis muy reconocidos y todos llegaron a la misma conclusión: "está extremadamente rápida."

"Yo no vine a hacer otro capítulo de una telenovela, yo vine a cantarle a la gente" aseveró la joven, lo cual hizo enfurecer más a Zapata y la volvió a cuestionar: "¿dijiste o no que no la ibas a cantar y que ibas a traer tu propia pista?" a lo que ella respondió que era cierto y la juez dio por finalizada la conversación.

Sin embargo, su mamá volvió a defenderla y la joven la interrumpió para agregar: "Ya se arregló, por parte de la producción no había razón para traer este problema de nuevo al escenario, así como volvieron a traer el problema de mi madre que es mi equipo de trabajo."

Harta de ser interrumpida por Laura Zapata y por la desinformación que había en su caso, Angélica agregó para bajar la tensión: "O sea de verdad, con todo respeto, los admiro a todos, a los cuatro, estoy tan emocionada de pisar este escenario..." cuando fue interrumpida por la actriz quien contundentemente concluyó: "Aquí no venimos por tu admiración, venimos por tu entrega en el escenario."

