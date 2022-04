"Te falta humildad": Majo Aguilar y Laura Zapata explotan contra cantante que criticó Music Battles México

Luego de lo sucedido la semana pasada en Music Battles México con la participante Angélica Vargas, el escenario se volvió a encender por el derecho de réplica que solicitó la cantante tras las acusaciones por parte de la juez, Laura Zapata.

El altercado entre la participante y Zapata escaló a tal grado que se le dio la oportunidad de responder a lo dicho la semana pasada por parte de los jueces, pero de igual forma, el jurado dio su opinión y fueron Majo Aguilar y Laura Zapata las que emitieron las opiniones más duras.

Por su parte Majo Aguilar aseguró que fue una falta de respeto no acatar las reglas del concurso y la producción al pedir que se le cambiara la canción: "decir que le pediste opinión a alguien más que es mejor, porque dijiste 'los mejores mariachis' es un poco soberbio y eso sí lo tienes que checar, la verdad" dijo la cantante, además de que externó su molestia luego de que Angélica asegurara que ya está definido el ganador.

"Yo te invito a corregir esas conductas que son tu peor piedra en el camino (...) somos responsables de lo que decimos, no de lo que tú entiendes o sientes" puntualizó Zapata luego de la cantante hablara de lo sucedido en sus redes sociales asimismo, le pidió a la participante que dejara de condicionar y amenazar a los productores con que ya no participará.

De igual forma, fueron desmentidas las palabras de Angélica, pues todos los participantes negaron que el ganador ya estuviera elegido, fue Charly Arpáez con quien se enfrentó y quien le envió un contundente mensaje que la dejó boquiabierta: "Angélica, dedícate a cantar y nada más."

Cuando se le preguntó directamente si creía que el ganador ya estaba anunciado, Angélica dijo que todos tienen la misma posibilidad de ganar y agregó: "ya pasó, lo pasado, pasado lo demás está de más" lo que provocó la molestia de todos los presentes, quienes le pidieron que sostuviera sus palabras: "sí hay que ser humildes, puedes decir 'me equivoqué, no tengo pruebas', pero no decir 'lo pasado, pasado'" sentenció la prima de Ángela Aguilar.

Pero fue "La Chicuela" quien dijo las palabras que provocaron que a la joven se le borrara la sonrisa del rostro: "Finalmente, quiero aclarar que el dueño del Mariachi Vargas de Tecalitlán es el maestro Rubén Fuentes, que en paz descanse y es su nieta quien se hace cargo del mariachi, tu papá fue un elemento dentro del Mariachi Vargas, pero ni es familiar, ni es dueño del mariachi, ni nada por el estilo, estuvo un tiempo tocando el violín en el Mariachi Vargas."

No obstante, la joven concluyó con que tomará todas las críticas constructivas como cantante y hacia su persona, aunque aseguró que fue una pedrada hacia su papá, pero nuevamente, "La Chicuela" le recordó que fue ella quien involucró al Mariachi Vargas en este problema.

