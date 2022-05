Hijas de Salma Hayek y Alfonso Cuarón hacen divertido video en TikTok; ¿seguirán los pasos de sus padres?

Como era natural, muchos famosos encontraron el amor y a consecuencia trajeron al mundo a sus retoños. Sin embargo, los años han pasado y los niños ya crecieron. Ahora, su relación con las redes sociales nos permite observarlos y conocerlos un poco mejor.

Este fue el caso del productor de cine y guionista Alfonso Cuarón, quien tuvo a su hija Tess Bu Cuarón con su expareja Annalisa Bugliani, quien también es cineasta y actriz. Por lo que no hay duda de que por su sangre corra el talento heredado por sus padres y en cualquier momento la veamos en alguna producción.

Otro caso es del de Valentina Paloma Pinault, hija de la jarocha Salma Hayek y del empresario François-Henri Pinault. Ella ya es toda una señorita y cada vez tiene más apariciones a lado de su madre.

En este caso, resulta que ambas son muy buenas amigas y así lo han manifestado a través de las redes sociales, donde publicaron un divertido video donde aparecen acostadas en la cama y moviendo la cabeza al ritmo de "Stayin' Alive" de los Bee Gees.

La grabación la hicieron para la plataforma TikTok desde la cuenta de Tess Bu, donde se limitó a etiquetar a Valentina. Ambas lucen muy divertidas y así lo notaron los internautas, quienes quedaron encantados de verlas juntas. Incluso, no faltó quien las nombrara como pareja favorita para hacer contenidos en las plataformas virtuales.

¿Existen posibilidades de que ambas sigan el camino de sus padres?

Como ya se mencionó con antelación, los padres de Tess Bu Cuarón son dos personalidades del mundo de la cinematografía, por lo que sería lo más natural que la joven de 18 años pudiera probar suerte en el escenario, aunque ya tiene una breve experiencia: apareció junto con su madre en la película "Harry Potter y el Prisionero de Azkabán" cuando era bebé.

No obstante, ella se ha inclinado más por la música, pues además de tener una voz afinada sabe tocar el piano. Cabe destacar que debutó con la canción "Psycho" para el álbum "Inspired by the Film Roma" donde participaron varios artistas.

Por el lado de Valentina Paloma, aunque tiene 14 años ya presume la belleza que le heredó su madre, quien es toda una celebridad a nivel mundial por muchas de sus participaciones en televisión y cine. Uno de sus últimos papeles fue para el universo de Marvel con el personaje de Ajak en "Eternals".

Al tener a toda una celebridad como madre y la cercanía con Tess Bu podría ser que Valentina busque hacerse un nombre en el mundo del espectáculo.

