Lucía Méndez responde tras ser exhibida por no limpiar heces de su perrito: 'No me di cuenta' | VIDEO

Lucía Méndez no pudo escapara de la incómoda pregunta de la prensa sobre por qué no levantó las heces de su pequeña perrita Aura cuando caminaban por la calle. Esto, durante la conmemoración de sus 50 años de trayectoria artística donde habló de su experiencia, así como las cosas que tuvo que superar para llegar hasta donde se encuentra ahora.

Sin embargo, no pudo evitar reírse cuando una reportera le preguntó por el detalle de su mascota, nota que apareció en el programa Ventaneando. De manera tranquila, le explicó a la prensa rosa los motivos por los que no limpió los deshechos de su querido can.

"Lo de la perrita, yo no me di cuenta porque yo la jale y corrí porque era una avenida. Entonces imagínate. Yo no me pía detener. Cuando vi la avenida y después me di cuenta que Enrique Torres, mi maquillista, quería limpiar o hacer algo, pasó el coche y se lo llevó, era una bolita, obviamente. Esa bolita se llevó la nota y valió gorro la película", reveló.

Comienza desde el minuto 07:25

La nota se viralizó de inmediato

Cabe destacar que cuando se difundió la noticia, a principios de este mes, se viralizó de inmediato debido a que la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México indica de manera clara que los dueños de los animalitos de compañía deben limpiar sus heces en la calle.

En las imágenes compartidas por el programa referido, se puede observar a Lucía Méndez caminar con su mascota por una calle que a simple vista luce desierta. Incluso, se puede ver que al darse cuenta de que la pequeña Aura hace popó, se espera y voltea a ver que no pase ni un carro; segundos después, la jala para continuar su camino.

SIGUE LEYENDO:

Nailea Vidrio: La jugadora de León impacta con coqueto bikini en playas de Quintana Roo | FOTOS

Karely Ruiz 'se regala' lujosa camioneta gracias a OnlyFans; ¿cuánto cuesta y cómo es por dentro?

Mon Laferte felicita a las mamás con tierna postal amamantando a su hijo | FOTO