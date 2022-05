"No soy nadie": Pepillo Origel se disculpa con Laura Zapata por comentario sobre su abuela

El conductor de televisión Pepillo Origel fuera duramente criticado por un comentario poco atinado, luego publicar en su cuenta de Instagram que "Dios reciba" a doña Eva Mange, abuela de Thalía y Laura Zapata, por lo que se terminó disculpando con la actriz y aseguró que "no soy nadie" para decir algo así.

Hace unos días, doña Eva Mange fue hospitalizada por un cuadro de anemia, por lo que Laura Zapata publicó en su cuenta de Instagram: "Aquí estamos en el proceso. Agradecemos de todo corazón sus oraciones. Gracias, gracias, gracias, por el cariño", luego de que la actriz anunció el estado de salud de su abuela.

Pepillo Origel recibe críticas por su comentario

Mientras que la mayoría de los comentarios iban relacionados a la pronta recuperación de doña Eva, quien tiene 104 años de edad, Pepillo Origel escribió como "apoyo" que: "Con todo el cariño, que Dios la reciba! Esta ya no es vida para mi querida doña Eva a quien tanto cariño le he tenido" (sic), lo que desató una serie de críticas por parte de las personas que leyeron la publicación. Sin embargo, Laura Zapata calificó de incomprensible sus palabras.

Por otro lado, otras personas aseguraron que fue algo insensible por parte del comunicador y hasta afirmaron que no tuvo tacto al manifestar sus palabras, por lo que Origel terminó publicó un video en el que se disculpaba.

"Laura, tienes muchos años de conocerme, conocí a tu abuela desde hace mucho tiempo, fui a sus cumpleaños, hablaba con ella. Le tengo un cariño muy especial, porque ha sido una gran mujer y fue una gran abuela. Y el que yo haya dicho que Dios la recogiera, no es que yo le esté pidiendo a Dios porque se vaya, pero que esa tristeza que me da que a los ciento y tantos años la señora esté sufriendo, no es nada más decirle a doña Eva, es decirle a todo el mundo que está sufriendo, que está mejor en otro lado.

"Pero discúlpame, te ofrezco una disculpa, perdóname. No soy nadie yo para decir si vive, o no vive o que se vaya o no se vaya. Que Dios quiera y que bueno que te tiene a ti para que la cuides. Perdón. Que dios te bendiga y bendiga a doña Eva", expresó Pepillo Origel.

Esto dividió opiniones, porque mientras unos aseguraban que no había sido un comentario con mala intención, otros más afirmaron que el comunicador no tenía tacto.

