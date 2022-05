Pepillo Origel se opone a que Silvia Pinal esté en obra: "A veces dice una cosa y al ratito dice otra"

Después de que Silvia Pinal presentara problemas de salud durante el estreno de 'Caperucita ¡Que Onda con tu Abuelita!', Pepillo Origel, fue uno de los famosos que han criticado fuertemente a la producción, debido a que consideró que un personaje de la talla de la primera actriz no debería estar en este tipo de obras de teatro y recalcó que ya no debería de estar trabajando.

El periodista de espectáculos tiene una amistad desde hace varios años con la diva de la época de Oro del Cine mexicano, por lo que dijo que no quiere verla así. En entrevista para Gustavo Adolfo Infante -que también ha criticado la obra-, el ex conductor de 'La Oreja' indicó que sí fue invitado al estreno de la obra infantil, pero decidió no acudir.

"Ir a ver esa tristeza, después de haber visto a Silvia en esos escenarios, en esas obras maravillosas, con esa Silvia Pinal única, y verla así, yo la verdad no puedo", indicó el periodista de espectáculos, quien calificó como una falta de respeto que estén exhibiendo de esta forma a la protagonista de 'Viridiana', que tiene que salir a escena en una silla de ruedas y, según algunas críticas, algunas veces desvaría.

"Silvia Pinal no está bien": Pepillo Origel

Durante la conversación con su compañero de profesión, Juan José Origel, nombre real del conductor, dio a conocer que Doña Silvia Pinal ya no está bien, pues destacó que aunque haya aceptado la propuesta de aparecer en la polémica puesta en escena "a veces dice una cosa y al ratito dice otra".

"Es una mujer que toda su vida ha trabajado. A ella le hablas de trabajo y está encantada", indicó Origel, quien agregó que probablemente fueron sus hijos los que autorizaron que apareciera en la obra de teatro 'Caperucita ¡Que Onda con tu Abuelita!', la cual ha dado de que hablar en redes sociales tras la presencia de Pinal.

Pepillo contó que durante una cena con la familia Pinal y los productores de la obra, él dio a conocer su desacuerdo en que la actriz participara en la puesta en escena, lo que causó el disgusto de los productores, con los que confesó no se lleva bien. "Yo estuve en la comida en la casa de las Pinal y ahí delante de los productores les dije que a mí no me parecía que hiciera esa obra de 'Caperucita'".

Finalmente, señaló que Silvia Pinal ya no debería de estar trabajando, sino descansando en su casa, disfrutando de los logros que tuvo a lo largo de su carrera. Asimismo, indicó que es momento que le hagan un homenaje en el que participen sus hijas, nietas y hasta sus bisnietas, pero recalcó que la actriz debería de estar lejos de las pantallas.

