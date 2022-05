"Pinchurrienta escenografía": Gustavo Adolfo Infante estalla contra obra y familia de Silvia Pinal por exhibirla

Después de haber atravesado algunos problemas de salud, doña Silvia Pinal volvió a los escenarios tal y como lo había advertido ante los medios de comunicación. En este caso, la diva de la Época de Oro del cine mexicano forma parte del elenco de la obra de teatro "Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita!".

Sin embargo, no se había sabido nada hasta que circularon las primeras imágenes de la puesta en escena donde aparece la afamada actriz sentada en una silla de ruedas. El video de corta duración fue presentado en el programa De Primera Mano, donde el periodista Gustavo Adolfo Infante no pudo evitar lamentar la forma en la que luce la expareja de Enrique Guzmán.

Tras citar parte de la extensa carrera de Silvia Pinal, el titular del programa mencionó, con disgusto, que no podía creer que acabara en una "pinchurrienta escenografía de tres pesos", pues en la actualidad los espectáculos de este tipo tienen la ventaja que ofrece la tecnología para hacer más agradable la experiencia para el público y hacer lucir a los actores.

"Esto no es lo que Silvia Pinal se merece para retirarse del medio artístico y no me salgan los hijos con que: 'mi mamá necesita el dinero', o sea, porque cuánto le pueden pagar. Nomás ve esa escenografía o sea, casi casi la pinté yo. Es lamentable, ve al zorrillito, parece que se lo compró en el mercado de la Lagunilla el disfraz, entonces está bien chafita", sentenció el comunicador.

¿Tendría que seguir trabajando Silvia Pinal?

Otro de los temas que salieron a la luz fue el hecho de si los artistas de la tercera edad deberían de seguir trabajando o ya no, pues la estampa y vitalidad ya no es la misma. En este sentido, la periodista Addis Tuñón recordó al cantante José José, quien participó en la obra "Amar y querer" en el año 2014, pero por desgracia fracasó y él ya estaba en "decadencia".

Gustavo Adolfo Infante le dio la razón y menciono que la Dinastía Pinal "debió guardarla", puso de ejemplo a Xavier López "Chabelo", Polo Polo. "Por qué a Silvia Pinal. Ella ya no puede caminar, no puede levantar la cabeza. En ocasiones no responde de manera congruente... pero no se merece ser exhibida de esa manera", mencionó.

