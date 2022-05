“Es un crimen lo que hizo”: Gustavo Adolfo Infante arremete contra Yuridia por presentarse en concierto con Covid-19

Yuridia es una de las artistas más populares que catapultó a la fama el reality show La Academia. Desde que egresó se convirtió en el fenómeno que buscaba crear la televisora del Ajusco, al igual que otros de sus compañeros. Ahora, la originaria de Hermosillo, Sonora, es una celebridad que se presenta en eventos importantes con lleno total.

En este caso, la intérprete de "Ya te olvidé" y "Te equivocaste" se presentó en el palenque de la Feria de San Marcos, en el Estado de Aguascalientes, donde se puso a platicar con su fiel público después de que se presentaron algunas fallas técnicas en el sistema de sonido. Sin embargo, dejó a todos helados después de rebelarles que estuvo enferma de Covid-19 y hasta retó a su público a besarla bajo su propio riesgo.

"Aguascalientes, este show casi se cancela ¿les digo por qué? Porque me dio Covid y aquí estamos dándolo todo. El que me quiera besar en la boca es bajo su propio riesgo", les mencionó Yuridia en tono de broma.

Como era de esperarse, muchas personas rieron con el gesto de la cantante, pero no faltaron aquellos que lo vieron mal y con justa razón, pues el SARS-CoV-2 provocó la muerte de miles de personas en México y todo el mundo. Ante esta situación se manifestó el periodista Gustavo Adolfo Infante.

Gustavo Adolfo Infante reprueba la acción de Yuridia

Durante una interesante entrevista con Myriam Montemayor, el periodista no perdió la oportunidad de preguntarle por la acción de su excompañera de reality. Ella dio respuestas indirectas para no meterse en problemas; no obstante, él mencionó:

"Si fue así, qué chafa de esta persona, la verdad de las cosas. Que tiene una voz extraordinaria, es otro boleto, pero si se llegó a presentar ella sabiendo que tenía Covid con el pretexto y el argumento de que 'no puedo cancelar un sold out en Aguascalientes', perdóname, pero es un crimen lo que hizo", refirió el titular de De Primera Mano.

Myriam aseguró que los artistas deben ser responsables y hacerse sus pruebas antes de cada presentación.

