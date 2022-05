Héctor Suárez Gomís "es violento": Gustavo Adolfo Infante confiesa que también fue víctima de agresión

Gustavo Adolfo Infante confesó que él también sufrió agresiones por parte de Héctor Suárez Gomís, quien se encuentra en medio da la polémica después de que protagonizara una acalorada discusión con Vicente Serrano. El periodista de espectáculos dijo que el actor es una persona violenta e indicó que ha tenido problemas con otras celebridades del medio artístico.

En su canal de YouTube, el titular del programa 'De primera mano' reveló que hace tiempo Suárez Gomís lo encaró después de tener peleas en Twitter. Explicó que el encuentro se dio cuando el actor trabajó en Imagen Televisión, y aunque no dio detalles de qué fue lo que desató la discusión y cómo fue, sí recalcó que el artista es agresivo.

"Héctor Suárez Gomís es una persona que no controla la ira, es una persona muy violenta, nada más que hay personas que lo soportan y otros que no. Yo con él tuve un problema, me agredió en las instalaciones de Imagen Televisión; de repente me empezó a agredir en redes sociales y yo a contestarle; entonces nos encontramos cuando él estaba haciendo una telenovela, me amenazó y demás. Obviamente este no lo hice público porque no se trata de hacer las cosas públicas, pero es muy violento".

Asimismo, hizo un recuento de otras personalidades de la farándula a las que también les ha faltado al respeto como la reportera de espectáculos Shanik Berman y hasta Carmen Salinas, de quien, dijo, se burló. Con esto sostuvo su argumento de que el hijo del fallecido actor Héctor Suárez es violento y agresivo.

Gustavo Adolfo dice que Vicente Serrano es "porro"

A pesar de sus problemas con Héctor Suárez Gomís, Gustavo Adolfo Infante descalificó la actitud del reportero Vicente Serrano, quien acudió a provocar al actor mientras él se encontraba en un restaurante, pues indicó que el periodista y youtuber es "majadero y violento", además de que es "adulador" del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El especialista en farándula dijo que Serrano actualmente tiene unos guardaespaldas protegiéndolo, por lo que lo llamó "porro", palabra comúnmente usada para aquellos que provocan trifulcas con fines políticos. Asimismo, demostró su desacuerdo con la cobertura que le están dando las autoridades al caso, pues consideró que hay cosas más urgentes que atender.

"Por un manotazo y unos pinches lentes fueron al Misterio Público, tanto escándalo y le estamos dedicando tiempo. Yo repito, Suárez Gomís es una persona muy agresiva, y la otra persona es un porro", indicó en su comentario.

