"Me hizo mucho daño": Martha Figueroa EXHIBE actitudes de Pati Chapoy VIDEO

Vaya escándalo se armó en el mundo del espectáculo después de que la conductora de televisión Martha Figueroa revelara varias actitudes controversiales de la periodista de "Ventaneando", Pati Chapoy.

Durante una entrevista con el famoso youtuber, Alejandro Zuñiga, la actual presentadora en el programa Hoy aseguró que la estrella de la televisora del Ajusco se encargó de cerrarle varias puertas laborales por lo que se le dificultó regresar a la pantalla chica.

La también escritora aseguró que, después de su paso por "Ventaneando", no tuvo oportunidad de presentarse en ningún programa de televisión presuntamente por las órdenes de su excompañera, Pati Chapoy.

¿Qué pasó después?

La colaboradora del matutino de la televisora de San Ángel confesó que no guarda ningún rencor contra la periodista de espectáculos; sin embargo, si la considera una persona que le hizo "mucho daño".

“No le deseo que le pase nada malo, pero es alguien que no quiero porque me hizo mucho daño en su momento y no se me olvida", confesó durante la entrevista.

Además, Martha Figueroa señaló que su salida del programa de la televisora del Ajusco posiblemente se debió a un engaño orquestado por Pati Chapoy. De acuerdo con su testimonio, la conductora de Ventaneando le dijo que tendría su propio programa, cosa que obviamente no sucedió.