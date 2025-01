Imelda Garza Tuñón se sincera sobre el consumo de sustancias prohibidas: "está de por medio la salud de mi hijo"

Imelda Garza Tuñón, viuda de Julián Figueroa, sigue robando la atención de los medios de la farándula. Este jueves 30 de enero la actriz de teatro volvió a dar de qué hablar después de conceder una entrevista en la que habló sobre el consumo de sustancias prohibidas.

Hace poco más de una semana te informamos que Maribel Guardia demandó a su nuera, Imelda Garza Tuñón. Después de las primeras investigaciones las autoridades determinaron que Maribel Guardia se quedara con la custodia temporal del menor, José Julián. Trascendió que Imelda Garza Tuñón dio positivo a las pruebas de antidoping.

Tras el rumor de los resultados de las pruebas de antidoping, Imelda Garza Tuñón, concedió una entrevista en que reveló si ha consumido sustancias ilícitas que le impidan convivir de manera sana con José Julián, el pequeño que procreó durante su relación con Julián Figueroa.

La joven fue cuestionada por Gustavo Adolfo Infante. Foto: Julián Figueroa

Imelda Garza Tuñón revela si ha consumido sustancias prohibidas

En una entrevista con el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, Imelda Garza Tuñón fue cuestionada sobre los rumores que aseguran que consume sustancias prohibidas y ese fue el principal motivo por el que no ha podido convivir con su hijo, José Julián.

De manera contundente la viuda de Julián Figueroa, fallecido en noviembre de 2023, dijo que no se "droga". La joven aseguró que puede comprar que está libre del consumo de cualquier sustancia e incluso se mostró abierta a que le realizan cualquier tipo de prueba.

"No, por supuesto que no (se droga). Estoy muy tranquila con ese aspecto, todo se puede comprobar, se pueden hacer exámenes", sentenció.

Posteriormente Imelda Garza Tuñón reiteró que no se droga y nunca lo haría. Sentenció que no perjudicaría la salud física y mental de su hijo, José Julián. Hasta el momento se desconoce si las autoridades sí le realizaron pruebas antidoping, aunque ella ha dicho que no se ha sometido a ninguna.

"No me drogo y no lo voy a hacer jamás, porque está de por medio la salud de mi hijo física y mental", apuntó.

Sigue leyendo:

Revelan el contenido de la herencia de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian