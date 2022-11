Muere a los 98 años Leslie Phillips, voz del "sombrero seleccionador" en Harry Potter

Una vez más, la familia de “Harry Potter” se encuentra de luto pues, este lunes 7 de noviembre falleció el veterano actor Leslie Phillips a los 98 años de edad, éste será recordado por haberle dado voz al sombrero seleccionador de Hogwarts en las películas antes mencionadas.

De acuerdo con varios portales de internet Leslie Phillips murió de manera pacífica pues perdió la vida mientras dormía, así lo dio a conocer su agente de prensa Jonathan Lloyd por medio de un comunicado

Fueron 17 años los que trabajó como la voz del “sombrero seleccionador”, el cual fue el encargado de envíar a Harry Potter a la casa de Gryffindor, y aunque fue una decisión difícil pues también estaba tentando a enviarlo a Slytherin debido a la cicatriz que lo hizo famoso pues a través de ella también recibió algunos poderes del “que no debe ser nombrado”.

¿Quién fue Leslie Phillips?

Leslie Phillips nació en Tottenham, Londres, Reino Unido el 20 de abril de 1924 y además de interpretar al querido personaje de la saga de Harry Potter, el actor ha participado en muchas otras películas con las cuales será recordado.

Cuando era tan solo un niño, Leslie Phillips recibió clases de elocución, etso para corregir su acento; debutó en la actuación con solo 14 años de edad en el año de 1938 con un papel del cual no le dieron créditos en "Lassie from Lancashire".

A partir de su debut comenzó a forjar una carrera como actor de cine, teatro y también trabajó en radio en el programa de la BBC “The Navy Lark”, en este proyecto compartió créditos con los comediantes Ronnie Barker y Jon Pertwee.

Leslie Phillips, será recordado gracias a esos papeles pícaros en películas como “Carry On”, “Out of Africa”, “Empire of the Sun”, “Millions”, “Venus” en donde fue nominado por los premios BAFTA , entre muchas otras más.

Actores de Harry Potter que ya murieron

A continuación te daremos a conocer a todos los actores de “Harry Potter” que a lo largo de las 8 películas conocimos, y que desafortunadamente fallecieron, pero que dejaron un gran trabajo para la eternidad.

Robbie Coltrane

El 14 de octubre trascendió en la noticias la muerte del actor Robert McMillan conocido por su nombre artístico como Robbie Coltrane quien dio vida al entrañable “Hagrid” guardabosques, maestro de Hogwarts y mejor amigo de Harry Potter en esta saga; el actor falleció a los 72 años de edad.

Robert Coltrane será recordado por su papel en "Harry Potter" como Hagrid

Richard Harris

Este actor falleció a los 72 años de edad en el año 2002 luego de luchar contra el linfoma de Hodgkin que lo aquejó durante los últimos años de su vida, Richard interpretó en Harry Potter y la piedra filosofal, además de Harry Potter y la Cámara Secreta a “Albus Dumbledore”.

Harris perdió la vida sin poder disfrutar del éxito que fue “La cámara secreta” pues murió tan solo unas semanas antes del estreno de esta película; en el resto de la saga su personaje fue interpretado por Michael Gambon.

Robert Hardy

Interpretó al Ministro de Magia “Cornelio Fudge”, y perdió la vida en el 2017 a los 91 años de edad.

Alan Rickman

Sin duda alguna, una de las muertes que más ha impactado a los seguidores de “Harry Potter”, así como a los actores que convivieron con él durante las grabaciones de la saga fue la de Alan Rickman, quien interpretó al inolvidable “Profesor Severus Snape”.

Alan murió a los 69 años de edad en el año 2016 luego de su lucha contra el cáncer de páncreas; ante la noticia de su muerte, Emma Watson quien dio vida a “Hermione Granger” en “Harry Potter” se dijo muy triste tras el descenso del actor pero se sentía muy afortunada de poder haber trabajado a su lado y haber convivido con él.

Richard Griffiths

¿Quién no recuerda al no tan amado “Tío Vernon Dursley”?, este personaje amargado y malhumorado es uno de los más importantes en la saga de “Harry Potter” y fue interpretado por Richard Griffiths, quien lamentablemente murió a los 65 años luego de haber tenido complicaciones tras una intervención cardiaca en el año 2013.

Su muerte llenó de nostalgia al elenco de Harry Potter, sin embargo, Daniel Radcliffe lo recuerda con gran cariño pues asegura que Richard estuvo con él en los momentos más importantes en su carrera.

Helen McCrory

La actriz que dio vida a “Narcisa Malfoy”, la madre de “Draco Malfoy”, falleció a los 52 años de edad en abril del 2021 a causa de cáncer.

Robert Knox

Sin duda alguna, una de las muertes más trágicas a lo largo de la historia de “Harry Potter”, el joven actor interpretó a “Marcus Belfy” en “El misterio del Príncipe”, sin embargo, Robert no pudo ver su participación en dicha cinta pues fue asesinado .

Robert de 18 años se encontraba en un bar junto con su hermano menor Jamie cuando de repente la muerte lo alcanzó luego de ser víctima del ataque de un hombre que lo acuchilló a él y otras cuatro personas más.

John Hurt

¿Recuerdas la primera visita de “Harry Potter” en Ollivander, cuando “el niño que vivió” fue a adquirir su varita mágica? Lamentablemente el actor que interpretó a Garrick Ollivander el magnífico fabricante de varitas mágicas murió en el 2017 a los 77 años de edad.

Como dato curioso el actor solo participó en 2 de las 8 películas en “La piedra filosofal” y en “Las reliquias de la muerte”.

