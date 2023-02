Arremeten contra la hija de Julio César Chávez, nominada en La Casa de los Famosos: "Clasista, fifí, presumida"

Si no es Rey Grupero con sus bromas y polémicas, es Nicole Chávez, la hija del famoso boxeador mexicano Julio César Chávez, quien pone de puntas a los integrantes de “La Casa de los Famosos 3”. La joven de 24 años está a nada de salir del famoso reality al estar nominada por sus compañeros después de no llevarse bien con ellos y por no agradar en el gusto del fandom.

Hace unos días, en redes sociales su famoso padre, Julio César Chávez, pidió a sus seguidores apoyar a su hija, Nicole Chávez, y así salvarse de la eliminación y continuar otra semana en “La Casa de los Famosos 3”, pero esto no fue bien recibido por sus fieles fanáticos del boxeador que calificaron de “fifí”, “clasista” y una “niña mimada” a Nicole Chávez, por lo tanto, el público arremetió contra el pugilista y su hija por el mal mensaje que manda a la juventud seguidora de ese reality.

La hija de Julio César Chávez pasea en bikini. FOTO: Instagram @nicolechavez98

En redes tacharon de "fifí" a Nicole Chávez

Hace unos días, “La Casa de los Famosos” ardió por las palabras que lanzó Nicole Chávez contra la actriz Patricia Navidad al asegurar que “ella no necesitaba el dinero del premio y Paty sí. “Aseguró que a ella no le importa salir, “pues no necesita el dinero”. Estas palabras calentaron los ánimos dentro de la casa y el público que en Estados Unidos sigue el programa y en redes sociales decidieron apoyar a Paty Navidad.

Nicole participa en "La Casa de los Famosos 3". FOTO: Instagram @nicolechavez98

Ante esta negativa de apoyar Nicole Chávez, su papá Julio César Chávez emprendió una campaña con varios videos y tuits para solicitar a “su gente en Estados Unidos” apoyo para su hija de 24 años para no salir de la famosa casa y así tener otra oportunidad para que la conozcan y se enamoren de su buena vibra. En varias ocasiones el boxeador mexicano ha salido a defender a su hija Nicole, pero las redes sociales no paran de calificarla de “clasista” y “fifí”.

