Poncho De Nigris se engancha con la canción de Shakira y lo tunden en redes: “A nadie le interesa lo que pienses”

La exitosa y polémica canción que Shakira le dedicó a Gerard Pique sigue dando de qué hablar. Ahora quien se vio involucrado fue el influencer Poncho De Nigris, quien dio su opinión del tema y las redes no le perdonaron sus comentarios.

Todo se debió a la comparación que hizo la cantante colombiana al referirse a la pareja del exfutbolista, Clara Chía, como un reloj Casio cuando ella era un Rolex. Esto en relación a la gran afición del español en colecciones estos artículos de lujo

Sin embargo, el también actor mexicano se le fue de las manos y mostró su molestia porque, a su parecer, “no se pueden comprar un Rolex y acaban diciendo que es mejor el Casio”.

“Se ganchan y se enojan porque no se pueden comprar un Rolex y acaban diciendo que es mejor el Casio. No vengan a mamar, no existe comparación alguna. Un Rolex es un Rolex. No nos conformamos con menos. Mentalidad jodida a otra parte en 3,2,1”, escribió en su cuenta de Twitter.