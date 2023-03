Andrea Legarreta revela cuándo iniciará el proceso de divorcio con Erik Rubín

Después de que anunciara su separación de Erik Rubín, Andrea Legarreta habló de si se divorciará del ex Timbiriche, con el que estuvo casada por más de 22 años y tuvo dos hijas. Hasta el momento, la conductora de Hoy se limitó a decir que aún se amaban y que sólo su relación como pareja se había transformado, sin embargo, no había aclarado cuándo iniciará el proceso legal para la disolución de su matrimonio.

La actriz y presentadora de televisión se fue de México con sus hijas, Mía y Nina Rubín, a pocos días de anunciar el fin de su relación con el intérprete de "Cuando mueres por alguien". A su regreso al país, fue interceptada en el Aeropuerto de la Ciudad de México por los reporteros, quienes siguen preguntándole por su separación; una de las interrogantes fue si iniciará el proceso de divorcio del que fue su esposo por más de dos décadas.

Andrea Legarreta revela si se divorciará de Erik Rubín

Legarreta, de 51 años, atendió a los reporteros de espectáculos y de una forma muy tranquila indicó que no está pensando en divorciarse, pues como colocó en el comunicado están dándose un tiempo para reflexionar sobre su relación como pareja. Tal y como había planteado en sus redes sociales, la conductora dejó ver que tiene las esperanzas de que las cosas se resuelvan y tal vez la vida los vuelva a unir.

Andrea Legarreta descarta iniciar el proceso de divorcio con Erik Rubín Foto: Especial

"No, no, lo que está escrito es lo que es y lo pusimos, de pronto la vida nos sorprende, a lo mejor se vuelve un experimento en el que nos damos cuenta que más allá de familia nos seguimos amando y deseando estar juntos para siempre como pareja, a lo mejor sucede”, indicó Andrea, quien no descarta la posibilidad de volver a estar con el que todavía es su esposo, pues aseguró que aún no ha pensado en tramitar el divorcio para terminar definitivamente con su compromiso.

Asimismo, la protagonista de "Vivan los niños" destacó que aún tienen proyectos juntos, pues recordó que también son socios y próximamente abrirá otros establecimientos de sus gimnasios. “Vine la apertura de otros locales de Commando en diferentes lugares, gracias a Dios nos está yendo muy bien”, destacó ante las cámaras de Ventaneando, a quienes también reveló que pronto se volverá a unir a Erik Rubín en una puesta en escena.

"Viene una obra de teatro muy importante, ya les diremos", dijo Andrea Legarreta, aunque no quiso aclarar si se trata de Vaselina, un proyecto en el que está trabajando el productor Alejandro Gou. Finalmente, con el sentido del humor que la caracteriza y mucho más relajada ante su separación, la conductora del matutino de Televisa no descarta hacer un reality show con sus hijas y el cantante: "Todo puede suceder, la vida nos sorprende a lo mejor se puede llamar 'Viajando con mi ex', no tengo la menor idea”.

Andrea Legarreta y Erik Rubín seguirán trabajando juntos Foto: Cuartoscuro

La presentadora del matutino de Televisa y el cantante se casaron en el año 2000, a pesar de que no muchos apostaban porque su matrimonio durara tanto tiempo, los artistas consolidaron su relación con el nacimiento de sus hijas Mía y Nina. A pesar de que parecían muy felices, el 22 de febrero anunciaron que habían terminado su relación después de 22 años juntos, sorprendiendo a sus millones de seguidores y desatando varios rumores sobre su ruptura.

