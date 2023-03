Tania Rincón y Andrea Legarreta no son las únicas: los famosos que han terminado en los primeros meses de 2023

Andrea Legarreta y Erik Rubín sorprendieron al medio artístico al anunciar que terminaron su relación después de 22 años de casados. Los fanáticos de la pareja reaccionaron mandándoles mensajes de apoyo ante esta difícil situación, pues se convirtieron en uno de los matrimonios favoritos del espectáculo. Tan solo una semana después, Tania Rincón indicó que se separaba de su esposo después de haber estado juntos por 15 años, por lo que los usuarios de redes sociales recordaron que no son las únicas que concluyeron con su compromiso durante los primeros meses del 2023.

Andrea Legarreta y Erik Rubín terminan después de 22 años

La conductora de Hoy compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje en el que confesó que se separó del ex Timbiriche hace más de 5 meses. A pesar de que terminaron su compromiso como pareja, han decidido seguir como amigos, debido al cariño que se tienen y a sus hijas, Mía y Nina Rubín, que forman parte de su familia: "no es un pleito, no existe nada malo, ni turbio y la única razón es la transformación del amor en pareja", es parte del mensaje que colocó acompañando un video.

La mañana de este 23 de febrero, entre lágrimas, la presentadora del matutino de Televisa se sinceró y habló sobre sus verdaderos sentimientos al respecto. Aunque leyó el comunicado que colocó en su cuenta de Instagram la tarde anterior, también reveló que en aquel momento estaba en compañía de Erik Rubín y antes de subir el escrito a la plataforma de Meta, se abrazaron y lloraron mucho.

Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz rompen en medio de rumores

Después de que al final del año pasado comenzaran a circular los rumores de que el expresidente de México, Enrique Peña Nieto y la modelo Tania Ruiz habían terminado su relación después cuatro años, fue la originaria de San Luis Potosí quien a finales de enero confirmó que le habían puesto fin a su noviazgo. "Enrique y yo ya no estamos juntos, pero seguimos queriéndonos mucho (...) Entre nosotros hay mucho amor, pero los proyectos de vida cambian", dijo.

La modelo potosina aclaró que no había un motivo negativo por el cual tomaron esta decisión, simplemente sus proyectos de vida actualmente son distintos. No obstante, recientemente confesó que en las últimas semanas ha soltado algunas lágrimas, debido al "dolor" que está viviendo: "¿Que si he llorado? Sí, pero llorar sana y libera. Me permití expresar lo que sentía. Traté de comprender mi proceso de duelo, me responsabilicé de mí, y cada día me fui haciendo más fuerte", mencionó a la revista Hola.

El expresidente y Tania Ruiz terminaron su relación después de 4 años Foto: Instagram

Verónica del Castillo confirma que terminó su noviazgo con ex de Alma Cero

Aunque la hermana de Kate del Castillo había defendido su relación con René de la Parra, esta semana, dio a conocer que ya terminó con el modelo. “No, ahora ya no estamos juntos, nuevamente. Él como que tiene planes de irse a vivir a otro país, entonces yo preferí terminar”, dijo a medios Verónica, quien previamente había dicho que se encontraba muy feliz con su entonces polémico novio.

La relación de Verónica del Castillo estuvo en el ojo del huracán debido a que René fue novio de Alma Cero, quien era su mejor amiga, sin embargo, terminaron mal cuando la hija de Eric del Castillo comenzó a salir con el ex. "Sí, yo tenía una amistad con Vero, pero bueno, cada quien tiene sus códigos. No he tenido la oportunidad de hablar con ella ni nada, pero... no me interesa, no tengo nada de qué hablar", destacó la protagonista de "María de todos los Ángeles".

Tania Rincón anuncia su separación una semana después que Andrea Legarreta

El martes 28 de febrero, Tania Rincón anunció que su separación de Daniel Pérez después de 15 años juntos. La joven conductora sorprendió a sus fanáticos, pues la confirmación del término su relación surgió tan solo una semana posterior a que su compañera del programa Hoy hiciera lo mismo con el ex Timbiriche. Al igual que lo hizo Legarreta, la originaria de Michoacán colocó un emotivo mensaje en el que demostró que tanto ella como su ex pareja están comprometidos en seguir siendo una familia.

"Hoy queremos compartirles Dani y yo que desde el pasado mes de enero decidimos separarnos y poner fin a nuestra relación como pareja. Esta decisión la tomamos desde nuestro profundo amor y entendiendo que siempre nos tendremos el uno al otro. Tenemos y seguiremos formando una hermosa familia", escribió en Instagram.

Tania Rincón anuncia su separación de Dani tras 15 años IG @taniarin

