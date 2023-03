Desde la cama, Mariazel eleva la temperatura con coqueto baby doll

Mariazel causó un gran furor en redes sociales durante las últimas horas debido a que realizó una publicación en la que mostró su lado más sensual pues resulta que la querida actriz y conductora robó suspiros con un coqueto baby doll desde la cama, por lo que, como era de esperarse, las candentes imágenes de la “hermana disfuncional” se hicieron virales y se llevó decenas de halagos de parte de sus fans, con los cuales, pudo reafirmarse como una de las mujeres más atractivas de todo el ambiente artístico.

Fue a través de sus historias de Instagram donde Mariazel difundió un video donde apareció desde la cama y según ella "a punto de dormir", sin embargo, luego de hacer una toma de su entorno se pudo ver todo se trataba de las grabaciones de un nuevo programa de comedia en el que compartirá créditos con Raúl “Negro” Araiza y con Edson Zúñiga “El Norteño”, quien estará realizando su icónico personaje de “El Compayito”.

“Bueno pues a dormir, buenas noches a todos”, fueron las palabras que dijo Mariazel al iniciar su breve, pero revelador video y luego de mandar un beso para sus fans mostró que estaba en un set de grabación por lo que en cuanto regresó la toma a su rostro se mostró sonriente y dijo “Ah verdad”.

En cuanto al coqueto look con el que Mariazel robó más de un suspiro, se trataba de un baby doll de seda en color melón que la hizo lucir sumamente seductora, no obstante, para no enseñar de más, encima de esta prenda estaba utilizando una bata de dormir corta en color blanco con melón, la cual, dejó abierta para añadirle un ligero toque extra de sensualidad a su imagen.

Mariazel derrochó sensualidad como pocas veces lo hace. Foto: IG: negroaraiza

En otras publicaciones difundidas por Raúl “El Negro” Araiza, Mariazel apareció en la cama junto a “El Compayito” a quién se encargó de apenar pues en cuanto se recostó para continuar las grabaciones dijo “Ahora sí “Compayito”, ¿en qué estábamos?”, además enseguida el querido conductor de “Hoy”, le dio un manotazo por querer “meterse con su esposa” pues en la ficción serán marido y mujer.

Mariazel metió en aprietos al "Compayito". Foto: IG: negroaraiza

Pese a que las imágenes de Mariazel en baby doll fueron difundidas a través de sus historias, el breve video fue replicado en otras plataformas y en páginas administradas por sus fans donde los halagos no tardaron en aparecer y comenzaron a llegar por decenas para la querida “hermana disfuncional”, quien en adición a este programa de comedia ya se encuentra grabando la novena temporada de “Me Caigo de Risa”, donde promete volver más irreverente y simpática que nunca.

Hasta ahora, se desconocen todos los detalles de este proyecto en el que se encuentra trabajando Mariazel, sin embargo, se sabe que la serie cómica llevará por nombre “Échame la mano Compayito” y como se dijo antes, la actriz nacida en Barcelona compartirá créditos con Raúl Araiza y Edson Zúñiga, no obstante, se espera que sea en los próximos días cuando se dé a conocer toda la información referente a esta nueva producción de Televisa.

SIGUE LEYENDO:

Karely Ruiz: 3 bikinis de la modelo de OnlyFans que serán tendencia en primavera

Ninel Conde paraliza la red con ajustada trikini neón

La tajante respuesta de la familia de Piqué sobre el supuesto pedido de reconciliación del ex futbolista con Shakira