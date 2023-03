Tania Rincón: ¿por qué relacionan a Marc Crosas con el divorcio de la conductora de “Hoy”?

Luego de que se hiciera oficial la separación de Tania Rincón y Daniel Pérez, el nombre de Marc Crosas ha tomado fuerza en redes sociales debido a que existen diferentes teorías en las que se asegura que el exfutbolista fue un elemento clave para que la querida conductora de “Hoy” tomara la decisión de terminar su relación de más de 16 años, por lo que en esta nota te contaremos todo lo que se sabe al respecto.

La separación de Tania Rincón y Daniel Pérez se hizo oficial la noche del pasado martes 28 de febrero pues ambas personalidades emitieron un comunicado donde señalaron que decidieron acabar con su matrimonio luego de 16 años, sin embargo, no ofrecieron detalles sobre los motivos que originaron esta drástica decisión, pero aclararon que todo este proceso se estaba llevando a cabo de la manera más amigable posible y durante el programa “Hoy”, la querida conductora confesó que su ahora expareja ya había dejado de vivir con ella y con sus hijos, por lo que dicho dato desató todo tipo de teorías en redes sociales.

El nombre de Marc Crosas salió a relucir tras la separación de Tania Rincón. Foto: IG: taniarin

Como se dijo antes, tras todo el revuelo que originó la separación de Tania Rincón, en redes sociales comenzó a tomar fuerza el nombre de Marc Crosas, pues diversos usuarios aseguraron que el exfutbolista y ahora comentarista de TUDN habría sido el “tercero en discordia” entre la conductora y su esposo, por lo que en redes comenzaron a atar cabos para maquinar la historia de un posible romance.

Tania Rincón y Marc Crosas pasaron más de un mes juntos en Qatar por cuestiones laborales. Foto: IG: taniarin

En estas versiones se aseguraba que el amor entre Tania Rincón y Marc Crosas había surgido a finales del 2022, cuando ambos viajaron junto a Qatar para realizar la cobertura de la Copa del Mundo. Durante este evento, ambas celebridades compartieron una gran cantidad de momentos pues era habitual verlos unir sus talentos en las diferentes transmisiones de TUDN en las que compartieron créditos, además, también aprovecharon su estancia en el Medio Oriente y disfrutaron juntos de diversas atracciones y sitios turísticos de la sede mundialista.

Marc Crosas y Tania Rincón hicieron una muy buena amistad tras su estancia en Qatar. Foto: IG: taniarin

Otro elemento por el que Tania Rincón fue vinculada con Marc Crosas es que tras su regreso a México no disminuyeron sus interacciones en redes sociales, incluso, se evidenció un cariñoso mensaje de cumpleaños de la conductora de “Hoy” para el exjugador del Cruz Azul, por lo que en plataformas digitales se armó todo un alboroto.

¿Qué dicen Marc Crosas y Tania Rincón al respecto?

Hasta el momento, Marc Crosas no se ha pronunciado sobre estas teorías pues se encuentra hospitalizado debido a que él mismo indicó que le retiraron un quiste, aunque no ofreció más detalles al respecto, además, hace apenas unos días se convirtió en padre por segunda ocasión, pero dejó ver que no se encuentra junto a la madre de su hija pues aseguró que “ha fracasado en construir una familia ideal como la sociedad lo intenta establecer”, por lo que se espera que en cuando se recupere salga a hablar sobre el tema.

Por su parte, Tania Rincón compareció ante diversos medios la tarde del miércoles 1 de enero y al ser cuestionada sobre si su separación se detonó por un “tercero en discordia”, la conductora fue tajante al asegurar que no, además, pidió hacerle caso solo a las declaraciones que ella o su ex, Daniel Pérez, emitan pues señaló que hay muchos rumores y cosas “mala leche”.

