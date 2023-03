Tania Rincón: ellos son Patricio y Amelia, sus hijos con Daniel Pérez

Tania Rincón informó por medio de sus redes sociales y en el programa Hoy que se está separando de su esposo Daniel Pérez. La noticia impactó a sus millones de fanáticos, pues habían formado una familia que a simple vista lucía muy sólida, ya que tenían dos hijos, Patricio y Amelia, quienes han cautivado debido a que heredaron la personalidad extrovertida de su mamá. Los admiradores de la conductora desean saber cómo lo está sobrellevando, pero sobre todo sus pequeños.

La presentadora de televisión tomó su espacio en el matutino de Televisa para hablar del término de su relación con Dani, quien fue su esposo por 11 años y su pareja por más de 15. Aunque no pudo contener el llanto, Tania aseguró que quedó en buenos términos con su ahora exesposo, pues hasta ya fue a conocer su nuevo departamento en el que vivirá. La celebridad insistió en que siempre le va a "tener amor" al padre de sus hijos y que no hay ninguna "tercera en discordia" o algo similar.

Tania Rincón y Daniel Pérez tuvieron dos hijos IG @taniarin

Ellos son Patricio y Amelia, hijos de Tania Rincón

La ex representante de Michoacán en Miss México conoció a su expareja hace más de 15 años, por unos amigos en común que insistían en emparejarlos. La conductora de TUDN dijo en entrevista con Yordi Rosado que en un principio no estaba muy convencida, sin embargo, lo que le llamó la atención fue que él no tenía nada que ver con el medio artístico y tampoco le interesaba mucho, por lo que podía conversar de otras cosas.

En 2011, la pareja se casó en una ceremonia a la que asistieron sus familiares y amigos a la Iglesia del Santuario del Señor de La Piedad, ubicado en La Piedad, Michoacán, de donde es originaria la ex presentadora de Venga la Alegría. A partir de ese momento, la modelo demostró que tenía un matrimonio sólido y lleno de amor, pues a pesar de que su esposo no era parte del medio, siempre dejaba ver en sus redes sociales que estaban muy enamorados.

El 16 de febrero de 2017, que se convirtieron en padres por primera vez, pues llegó a sus vidas Patricio, quien fue el rey de la casa, ya que por mucho tiempo fue hijo único. Sin embargo, en la entrevista con el ex productor de Otro Rollo Tania Rincón se sinceró y dijo que después de su primogénito intentó volver a embarazarse, pero no pudo, debido a que lo perdió a las 12 semanas, situación que marcó su vida.

Patricio nació el 16 de febrero del 2017 IG @taniarin

"Intentamos embarazarnos, tenía como 12 semanas. Es algo muy común en las mujeres, o sea cuando ya lo externas y lo platicas, te das cuenta de que muchas mujeres han pasado por lo mismo... que yo lo platique no quiere decir que lo tenga como digerido, porque finalmente, pues también es una pérdida", narró la también ex conductora de Fox Sport, quien no dudó en platicar esta situación para darle visibilidad a una problemática que enfrentan muchas mujeres que buscan tener bebés.

A pesar de esta difícil etapa, en 2020 anunció que estaba embarazada por segunda ocasión. Tan sólo un año después, el 28 de enero de 2021, nació la pequeña Amelia, que se ha convertido en toda una princesa y ha cautivado a sus millones de admiradores en plataformas como Instagram, en donde constantemente sube fotos y videos de su hija, imágenes que demuestran que heredó su carisma y buena actitud.

Amelia es la más pequeña, nació el 28 de enero del 2021 IG @taniarin

